Londrina registra aumento de 13% nas vendas do Dia dos Namorados

Pesquisa realizada pelo Grupo DataCenso em diferentes cidades do Paraná, em parceria da ACIL com a FACIAP, aponta que o comércio londrinense registrou um crescimento de 13,1% nas vendas do Dia dos Namorados. O percentual ficou acima da média do estado, de 9,1%.

Apenas Cascavel (13,4%) ficou à frente de Londrina, cujo crescimento foi superior a Guarapuava (10,5%), Curitiba (9,2%), Ponta Grossa (6,4%), Maringá (6,1%) e Francisco Beltrão (5,6%).

Segundo os dados de Londrina, 14% dos entrevistados responderam que as vendas foram inferiores a 2021, 43% disseram que foi igual e 43% consideram superiores. Dessa forma, o Dia dos Namorados vem se consolidando como a terceira data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães.

“O resultado da pesquisa mostra que o otimismo do comerciante londrinense com o Dia dos Namorados estava bem fundamentado. Além do aumento das vendas no varejo, ainda houve bastante movimentação em bares e restaurantes, ajudando a movimentar o comércio como um todo. Isso mostra também que as pessoas estão indo mais às compras e saindo mais de casa. A ACIL realizou mais uma vez a Feira na Praça, levando atrações e opções de produtos locais ao Calçadão, com música e atividades para crianças, e vem conseguindo uma ótima receptividade dos lojistas da região”, destaca Angelo Pamplona, diretor Comercial da ACIL.

A pesquisa ouviu 502 comerciantes nas principais cidades do Paraná entre os dias 13 e 14 de junho. A margem de erro é de 4%. Em Londrina, foram entrevistadas principalmente pequenas e microempresas.

Juliana Felis/Asimp/ACIL