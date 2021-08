Londrina registra saldo positivo de mais de cinco mil empregos gerados em 2021

Mais uma vez, todos os setores da economia da cidade tiveram saldo positivo no CAGED; julho registrou um saldo positivo de 859 empregos

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados hoje (26) pelo Ministério da Economia, demonstram que Londrina tem evoluído em todos os setores da economia. Em julho, a cidade registrou um saldo positivo de empregos de 859. No acumulado do ano, o saldo positivo da cidade já supera a marca de 5.411 empregos.

Mais uma vez, todos os cinco setores da economia tiveram saldo positivo. Serviços contribuiu para o saldo de julho com 3.431 admissões e um saldo de 403 trabalhadores empregados. Indústria e comércio somaram, juntos, 355 novos postos e a construção apresentou a maior variação relativa, com mais de 1% de evolução.

Em 2021, já foram admitidos 47.490 trabalhadores enquanto 42.079 foram desligados em Londrina. O setor que mais empregou foi o de serviços, com 24.133 contratações ao longo do ano, enquanto o setor que teve o maior saldo positivo foi o do comércio, com 1.717 novos postos de trabalho.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou o grande momento vivido pela cidade. “Londrina vive um grande momento, com atração de empresas e investimentos. Os empresários locais voltaram a acreditar na cidade e a investir, expandir seus negócios e gerar emprego e renda. O reflexo é esse saldo histórico de empregos criados”, comemorou.

Para o presidente da Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, o resultado positivo é fruto de um trabalho conjunto realizado pela Prefeitura e da Codel. “Construímos um cenário mais favorável na área da industrialização, da ciência e tecnologia, de turismo e eventos. Tudo isso fortalece o aumento de empregos em nossa cidade”, apontou.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, lembrou algumas das ações da Prefeitura para a retomada da economia. “Londrina foi a primeira cidade a tornar obrigatório o uso de máscaras, instituiu um comitê de especialistas para balizar as ações de enfrentamento da pandemia, tomou as medidas necessárias, e em momento algum deixou de olhar para a economia e para os trabalhadores. Aplicou recursos para ajudar os pequenos e médios empresários. Por isso, vemos a cidade se destacando e sendo referência para todo o país”, pontuou.

