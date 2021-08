Micro e pequenas empresas são responsáveis por 72% dos empregos no Paraná, no primeiro semestre

Levantamento do Sebrae mostra que foram criadas 86.293 no Estado, no período, em 2021

As micros e pequenas empresas seguem como um dos principais pilares na retomada de empregos do Paraná. Segundo levantamento produzido pelo Sebrae Nacional, com base em dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged), do Ministério da Economia, foram registradas 86.293 novas vagas em pequenos negócios durante o primeiro semestre de 2021, o que corresponde a 72,93% dos postos criados. Enquanto isso, as médias e grandes realizaram 30.630 contratações, equivalente a 25,88%.

O setor da economia responsável pelo maior número de contratações no período foi o de Serviços (29.817 admissões), seguido por Indústria e Transformação (22.794) e Comércio (20.642). Em números absolutos, o Paraná é o terceiro estado que mais gerou empregos, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, que tiveram saldos de 250.567 e 120.857, respectivamente.

Amberson Bezerra, coordenador estadual de políticas públicas e de acesso a serviços financeiros do Sebrae/PR, explica que os números demonstram a força de micro e pequenas empresas na retomada, muito com base na capacidade de inovação.

“Destacamos no contexto das MPE a criação de novos modelos de negócio, a agilidade na tomada de decisão, o aumento do consumo, a percepção de segurança na questão da saúde e políticas públicas que contribuíram para este cenário”, diz.

Mesmo em um ano atípico como 2020, o Paraná gerou 52.670 novas vagas, o estado com o maior número do País. Entre elas, 38.272 foram contratações de MPE, 14.414 de MGE e 97 de outras formas de admissão.

Brasil

O relatório ainda aponta que, nos últimos 12 meses, as micros e pequenas empresas foram responsáveis por 2.094.812 novas admissões, dado que representa 71,8% dos postos de trabalho criados entre julho de 2020 e junho de 2021. Número quase três vezes superior ao das médias e grandes que contrataram, entre julho de 2020 e julho de 2021, 717.029 trabalhadores.

Asimp/Sebrae/PR