Microcrédito tem linha voltada para o setor de transporte

Crédito emergencial intermediado pela Secretaria do Trabalho pode chegar a até R$ 10 mil e tem taxa de juros subsidiada e condições facilitadas

Trabalhadores do setor de transporte encontram na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) uma ferramenta que pode ajudar a passar pelo período de inatividade por conta do coronavírus. Uma linha especial de crédito da Fomento Paraná, operada em Londrina pela SMTER, está disponível para empreendimentos do setor e conta com taxa de juros reduzidas e condições facilitadas. A linha PR Recupera Transporte garante aos profissionais um financiamento de até R$ 10 mil, com juros mensais fixos em 0,40% e carência de nove meses para início do pagamento, que poderá ser parcelado em até 36 vezes. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail microcredito@londrina.pr.gov.br.

O teto do financiamento é de R$ 10 mil para pessoas jurídicas que tenham comprovado mais de um ano de atividades completo antes de 16 de março de 2020. Já pra pessoas físicas que atuem desde 2019 e também para pessoas jurídicas que tenham menos de um ano de CNPJ ativo, o crédito pode chegar até a R$ 5 mil. Para ter acesso ao financiamento da PR Recupera é preciso apresentar um documento de autorização municipal para transporte de passageiros válido para o ano de 2020 e não ter pendências financeiras com o estado, como atraso de IPVA e multas.

O processo de solicitação do crédito é totalmente on-line e os agentes da Secretaria ficarão responsáveis pela inserção e acompanhamento da proposta no sistema da Fomento Paraná. Basta enviar um e-mail solicitando mais informações que eles entram em contato. Será preciso enviar os documentos pessoais do proprietário do negócio e do cônjuge, para os que são casados, o comprovante de endereço e informações sobre a conta corrente em que o empreendedor quer receber o crédito. Além disso, o empreendedor deverá enviar uma selfie segurando o documento de identificação.

Ao longo de 2020, mais de 300 empreendedores de Londrina já foram atendidos pelo microcrédito orientado junto à Secretaria do Trabalho. Isso representa uma injeção de quase R$ 2 milhões na economia por meio de MEIs, prestadores de serviço pessoa física, micro e pequenos empresários da cidade. Existem opções para todos os segmentos que podem chegar a R$ 20 mil. Mais informações e um formulário de contato podem ser acessados no www.londrina.pr.gov.br/microcredito.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, acredita que o financiamento pode ser um respiro importante para o setor. “A pandemia teve um impacto geral na economia, mas alguns setores foram fortemente afetados, como o do transporte. A grande maioria dos trabalhadores da área realizam o transporte escolar. Com a necessidade do fechamento provisório das escolas para garantir a segurança das crianças e familiares, esse serviço também teve que ficar suspenso. Esse crédito de até R$ 10 mil reais dá uma margem para que o empreendedor mantenha seu negócio aberto e aguente esse período difícil”, pontuou.

NCPML