MPE foram responsáveis por 91% dos empregos gerados no Paraná, em julho

Saldo total entre janeiro e julho de 2021 é de mais de 132 mil vagas criadas pelas micro e pequenas empresas

O Paraná teve, durante o mês de julho, saldo positivo de 13.241 novas vagas nos pequenos negócios, o que corresponde a 91,36% dos empregos gerados entre empresas de todos os portes (14.492 no total). Os dados estão disponíveis em levantamento realizado pelo Sebrae Nacional com base no Caged, do Ministério da Economia. Em números absolutos, o Paraná é o quarto estado brasileiro que mais gerou postos de trabalho em 2021.

O setor de Serviços, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19, foi o segmento que puxou as contratações nos pequenos negócios, com 5.549 novos postos de trabalho, seguido pelo Comércio, com 3.409, Indústria e Transformação com 2.660 e construção com 1.477. No mês, todas as áreas dos pequenos negócios tiveram saldos positivos.

As MPE também se destacam quando analisado todo o ano de 2021. O saldo foi de 99.365 novas vagas entre janeiro e julho, o que corresponde a 75,08% do montante total criado entre as empresas de todos os portes (132.328).

“É perceptível o movimento de geração de saldos positivos de novos postos de trabalho com destaque para os pequenos negócios, também aqui no Paraná. Isso é essencial que prossiga nos meses seguintes para podermos ter uma recuperação mais efetiva no pós-pandemia”, reflete Amberson Bezerra, consultor do Sebrae/PR.

No acumulado do ano para as MPE, o setor de Serviços lidera com 35.294 novas contratações, a frente do setor de Indústria e Transformação, com 25.435, do Comércio, com 24.016, e da Construção, com 11.839.

Brasil

O setor de Serviços liderou também a nível nacional. De acordo com o levantamento feito, das mais de 229 mil novas vagas criadas pelas micro e pequenas empresas nesse período, 94,2 mil foram do Setor de Serviços, o que corresponde a 42% dos novos postos de trabalho criados pelos pequenos negócios.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, ressalta que esse resultado comprova uma tendência que já havia sido verificada na última Sondagem das Micro e Pequenas Empresas, realizada mensalmente pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). “O aumento da vacinação e a redução dos casos de Covid-19 já mostram os seus efeitos e a tendência é que esse setor continue tendo um bom desempenho nos próximos meses e abrindo novos postos de trabalho”, explica Melles.

Além do segmento de Serviços, todos os outros setores apresentaram resultados positivos na criação de emprego. O Comércio foi responsável por 65,8 mil novos postos de trabalho, seguido pela Indústria da Transformação (36,5 mil), Construção Civil (26,2 mil) e Agropecuária (4 mil). Quando somados todos os setores de atuação das micro e pequenas empresas, chega-se a um saldo de 229,4 mil admissões, ou seja, aproximadamente 70% das 316,6 mil vagas criadas no país no mês de julho. Desse total, as médias e grandes empresas abriram apenas 73,7 mil vagas.

No acumulado de 2021, os dados do novo Caged mostram que já foram criados no Brasil mais de 1,8 milhão de postos de trabalhos formais, sendo que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1,3 milhão. Os estados que mais geraram foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Asimp/Sebrae/PR