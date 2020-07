MRV tem 48 vagas de emprego abertas no Paraná

O setor da construção civil tem sido um dos poucos a manter o ritmo de crescimento durante a pandemia. Tendo se adaptado rapidamente, adotando as medidas de prevenção necessárias, as empresas seguem com lançamentos e gerando empregos no Paraná. A MRV, líder nacional em soluções habitacionais está com 48 vagas abertas em todo o estado, em diversos setores da empresa. As vagas incluem pedreiros, serventes, técnicos em Segurança do Trabalho e assistente administrativo, entre outras.

As vagas estão distribuídas por Londrina, Maringá, e pela Região Metropolitana de Curitiba. Desde o início do ano, a MRV já fez 267 novas contratações no Paraná. Para saber detalhes sobre as vagas, os candidatos podem acessar o site da MRV.

Douglas Rodrigues/Asimp/MRV