Nove dicas para iniciar um novo negócio

Pandemia, desemprego, incertezas… Momento ruim para iniciar um negócio, correto? Depende! Em toda situação, especialmente em meio a uma crise, são vários os nichos de mercado que se apresentam com grande potencial de sucesso. Outros, nem tanto. Se, por um lado, vagas de emprego diminuem e empresas fecham, por outro, empreendedores desbravam novos horizontes e conseguem navegar bem em mares agitados.

Mas como iniciar um empreendimento e, ao invés de prosperar, eu acabar “me afundando mais”? A seguir, algumas dicas do que fazer (e, principalmente, do que não fazer).

Dicas de como abrir um negócio

1. Só entre em um negócio quando você tem familiaridade com o mesmo e goste de executar o trabalho. Ou seja, “não invente moda” em querer montar um pet shop sendo que você não gosta de animais, por exemplo.

2. Evite riscos desnecessários e monte um plano de negócios. Na internet, são várias as fontes de informação. O site do Sebrae (https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae), como exemplo, possui material bem didático a respeito. Com o plano de negócios, além de diminuir riscos, o empreendedor terá mais claro o caminho a ser trilhado e a

concretização dos objetivos.

3. Pense grande; mas comece pequeno. Não invista muito dinheiro no início (quando digo muito dinheiro, pode ser tanto R$1.000,00 quanto R$100.000,00, dependendo do negócio). Pois, neste tempo de pandemia, o retorno do investimento precisa ser a curto prazo.

4. Estude seu bairro, sua vizinhança e a região ao seu redor. Quais são as necessidades dos mesmos? Pode ser a de entrega de produtos essenciais (remédios, alimentação, higiene e limpeza), a prestação de serviço (manutenção de casa/eletrodomésticos, passeio com cachorros, cuidador de idosos). Enfim, são várias as ideias que surgem a partir do momento e você conhece a necessidade do ambiente em que vive.

5. Não misture o dinheiro do seu negócio com o dinheiro pessoal. A parte financeira do negócio (entradas, saídas e lucros) precisa estar separada das contas de casa. Caso esteja tudo no mesmo “bolo”, você corre o risco de perder o controle e não saber se o negócio está dando lucro ou prejuízo.

6. Nunca contrate quem você não pode demitir. Fazer negócios com algum parente ou amigo pode ser algo maravilhoso. Mas o dia a dia e os percalços do empreendimento podem acabar com uma relação familiar ou de amizade.

7. Toda empresa só existe se há clientes. Por isso, aprenda a divulgar seu produto ou serviço, principalmente, nas mídias sociais (muitas com custo baixo ou gratuitas).

8. Seja diferente! Não adianta ser igual aos seus concorrentes. O cliente precisa ter a percepção de que o seu produto ou serviço traz mais vantagens.

9. Confie seu negócio ao Senhor, viva na presença d’Ele: “no tempo da calamidade não serão confundidos, nos dias de fome serão saciados” (Sl. 71,19) e “revela ao Senhor tuas tarefas e teus projetos se realizarão” (Pr. 16, 3).

Que Deus abençoe seus propósitos; te dê discernimento e sabedoria para que você consiga atingir os seus objetivos!

Hugo Yamashita de Moura, natural de São Paulo (SP), é missionário na Comunidade Canção Nova desde 2014. Engenheiro de Produção e Sistemas (Universidade Estadual de Santa Catarina) e MBA em Gestão de Projetos (FGV-SP), Moura, atualmente, é Gerente de Compras da Associação Internacional Privada de Fiéis (AIPF-CN) e professor de Judô na Cia. de Artes (FJPII-CN).