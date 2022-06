Oriovisto diz que, apesar dos defeitos e da improvisação, não vai mais se opor ao teto do ICMS

“O sonho de todo cidadão é pagar menos impostos, ter um Estado mais leve e, principalmente, que o Estado use bem o imposto que a gente paga. Este projeto é inconstitucional, por ferir o princípio da federação e a autonomia dos Estados, e deixa de lado a fome para subsidiar carros de passeio, mas não dá para remar contra a maré. Não vou mais me opor ao projeto”, disse o vice-líder do Podemos, senador Oriovisto Guimarães, na sessão plenária desta segunda-feira (13/6), durante a discussão do PLP 18/22, que limita em 17% o teto do ICMS para combustíveis.

O senador voltou a cobrar soluções definitivas para o País, como as reformas administrativa e tributária, e criticou a forma improvisada usada pelo governo para defender o projeto e também o risco de judicialização por parte dos governadores, que devem entrar com ações no STF: “Não se olha para a política, para as reformas de que o país precisa, mas apenas para discursos populistas que batem no óbvio. Não há certeza de que o preço do combustível será reduzido na bomba, mas sei que o apelo da população por isso é grande, por isso vou retirar as emendas e liberar a bancada para a votação. Sou 100% favorável ao subsídio ao diesel e ao gás de cozinha, assim como sou a favor da redução definitiva de todos os impostos. Mas isso não pode ser feito de forma improvisada”.

O projeto foi aprovado com 65 votos a favor e 12 contrários.

Veja o vídeo com o pronunciamento do senador: https://www.youtube.com/watch?v=YlrTAksf5Ro