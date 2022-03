Palestra gratuita sobre mercado americano será realizada nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), empresários londrinenses dos mais variados segmentos terão a oportunidade de conhecer o mercado americano um pouco mais de perto, para que possam dar os primeiros passos rumo à internacionalização de seus negócios, uma alternativa capaz de driblar a instabilidade do cenário econômico atual.

A ACIL realiza a palestra “Estados Unidos em modo prático”, de forma gratuita, a partir das 9 horas, na sede da entidade, com o intuito de desmistificar informações sobre a entrada de empresas nos EUA.

O palestrante Degoncir Gonçalves, que reside em Nova York e vem ao Brasil especialmente para o evento, estará à disposição da imprensa para entrevistas após sua apresentação.

Ele está à frente da DG4Business, especializada em projetos de consultoria empresarial, planejamento estratégico e internacionalização para o Brasil e Estados Unidos.

Na programação, estão previstas também palestras com Dr. André Linhares (Linhares Law), que vai abordar aspectos da imigração; Juliana Scolari (head of Latin American, Moneycorp), para falar sobre os fluxos financeiros entre os países; Tarcísio de Oliveira e Orlando Vasquez (JD Brokers & Forwarding), que vão discorrer sobre o aspecto logístico; e Andrea Almeida (presidente central Florida Brazilian American Chamber of Commerce, que vai explicar o trabalho realizado pela Câmara de Comércio, que faz a ponte entre Brasil e Estados Unidos.

Os interessados em participar devem preencher o formulário disponível no link https://bit.ly/3pzrteH.

Juliana Felis/Asimp