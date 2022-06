Pesquisa mostra que comércio de Londrina está otimista com o Dia dos Namorados

O comerciante londrinense está otimista com as vendas para o Dia dos Namorados. Segundo pesquisa realizada em parceria pela ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina - e FACIAP - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná -, 71% dos comerciantes da cidade acreditam que as vendas devem ser maiores do que em 2021; 17% dizem que vão ser iguais; 4% acreditam que serão menores e 7% não souberam responder.

A expectativa de crescimento é de 16% em Londrina, em comparação ao ano passado - a média estadual ficou em 15%. No ano passado, o crescimento esperado pelos comerciantes do Paraná para o Dia dos Namorados, avaliado pela mesma pesquisa, era de 6% na comparação com 2020.

“De uma forma geral, o comerciante está mais animado com as vendas, especialmente porque o consumidor tem ido às ruas e o clima de outono favorece o varejo. O Dia dos Namorados é uma data importante para o comércio, que vem se recuperando e espera uma boa movimentação”, comenta Angelo Pamplona, diretor comercial da ACIL.

Quanto ao rumo da economia paranaense para os próximos meses, 87% dos comerciantes londrinenses se dizem esperançosos ou animados com o próprio negócio, enquanto 10% permanecem preocupados e 3% estão desanimados.

O cenário muda quando a expectativa gira em torno da economia brasileira. Entre os comerciantes londrinenses, 44% se dizem esperançosos ou animados com a economia nacional para os próximos meses, enquanto 39% permanecem preocupados e 16% estão desanimados. Apenas 1% não soube responder.

A pesquisa foi realizada pelo Grupo Datacenso e ouviu 500 comerciantes nas principais cidades do Paraná entre os dias 23 e 24 de maio. A margem de erro é de 4%. Em Londrina, foram entrevistados comerciantes de pequenas e microempresas.