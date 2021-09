Prefeitura de Londrina lança programa para concessão de crédito aos MEIs

Concessão de crédito varia de R$ 12.600,00 até R$ 30 mil, sendo que o prazo para pagar é de até 48 meses; as taxas de juros são de 0,70% mais a variação do CDI

Ontem (8), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), Gustavo Santos, lançaram o programa TransforMEI, para concessão de crédito fácil e rápido para os Microempreendedores Individuais (MEIs).

Segundo o prefeito, a intenção é auxiliar centenas de MEIs existentes em Londrina a retomarem o crescimento de seus negócios. “Londrina foi precursora nesse modelo de fomento da economia, que faz parte de um programa de retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico. Esses recursos são importantíssimos no sentido de auxiliar o MEI e o microempresário a expandirem seus negócios e a passarem por um momento de dificuldade, estimulando, assim, a economia da cidade e gerando desenvolvimento, emprego e renda”, disse Marcelo.

O programa tem como objetivo alavancar os pequenos negócios através do incentivo ao crédito para capital de giro e investimento dos MEIs, com aporte da Prefeitura junto ao Fundo de Risco da Garantinorte. Em Londrina, existem aproximadamente 40 mil MEIs ativos, sendo a prestação de serviços a principal ocupação destes.

Conforme o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, o objetivo do programa é transformar a vida e os negócios dos Microempreendedores Individuais, ajudando-os a mudar o patamar de seus empreendimentos. “O TransforMEI certamente transformará a vida de muitos MEIs, dando condições para que os MEIs tenham acesso ao crédito e consigam cumprir com suas obrigações. Toda a parte burocrática do programa será feita pelo site da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda”, elucidou Santos.

A concessão de crédito varia de R$ 12.600,00 até R$ 30 mil. O prazo é de até 48 meses para pagar o empréstimo com taxas de juros de 0,70% mais a variação do CDI. Para o Presidente da Garantinorte, Rodolfo Zanluchi, o principal benefício que os microempreendedores têm com esse programa são as taxas de juros baixas e o prazo para o pagamento, que juntos dão condições mais adequadas à realidade vivida pelos MEIs e os ajudam a tomarem crédito emprestado. “A Garantinorte fará a concessão do aval, para que os MEIs busquem o crédito junto às cooperativas, porque, muitas vezes, o micro empreendedor individual tem um entrave na garantia, que ele não consegue oferecer e nós vamos tentar oferecer. Acreditamos que os reflexos dessa ação sejam imediatos, tanto na manutenção das atividades dos MEIs, quanto no crescimento deles”, pontuou Zanluchi.

Graças ao Fundo Garantidor de Crédito criado pela Prefeitura de Londrina, com apoio da Câmara de Vereadores, no início da pandemia do coronavírus, no valor de R$ 5 milhões, é possível alavancar os empréstimos até 10 vezes, ou seja, até R$ 50 milhões. Com isso, de 2020 até o momento, R$ 20 milhões de crédito em garantia já foram concedidos para micro e pequenos de Londrina. Além disso, as pessoas que estão adimplentes, pois pagaram seus empréstimos, liberaram o crédito para novos negócios.

Com o apoio da Prefeitura de Londrina e a Garantinorte dando o aval aos MEIs, estão participando as Cooperativas de Crédito Cresol e Sicoob. “Até agora, o MEI não tinham nenhum incentivo de empréstimos com taxas subsidiadas. Pensamos nesse projeto para levar o acesso ao crédito com qualidade e de forma personalidade, porque nossos agentes de crédito prestam assessoria aos MEIs. Dando certo esse programa, pretendemos torná-lo uma ação contínua”, lembrou a diretora executiva da Garantinorte, Joyce Giron.

Como obter acesso ao crédito

Os interessados deverão preencher um formulário (disponível aqui) . Nele devem estar informações importantes como nome, e-mail, empresa,CNPJ e outras informações. Os dados serão analisados, assim como a documentação que deverá ser apresentada. Além disso, semanalmente, há o atendimento exclusivo para os MEIs na sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER). Presencialmente, ele será das 9h às 12h, na Rua Pernambuco, 162, no Centro.

Por meio do Whatsapp, será das 8h às 18h. Os interessados poderão entrar em contato nas terças-feiras, com Hugo Alves, pelo (43) 9 9124-7373; nas quartas-feiras, com Bruna Fernandes, pelo (43) 9 8858-0208 e nas quintas-feiras, com Bárbara Perazolo, pelo (43) 9 8816-8463. Também é possível solicitar uma análise gratuita pelo https://mkt.garantinortepr.com.br/transformei.

Garantinorte

A parceira Garantinorte-PR surgiu para auxiliar os micro e pequenos empreendedores do Paraná, por meio da concessão de crédito facilitado. Isso porque, um dos maiores entraves para os pequenos empresários era a burocracia e as exigências de garantias por parte dos bancos e outras instituições financeiras, que muitas vezes cobram altas taxas de juros e prazos pequenos para o pagamento, o que dificulta o capital de giro e de investimento para os pequenos negócios. Assim, a Garantinorte-PR facilita a obtenção do crédito junto aos agentes financeiros, permitindo um prazo e juros mais acessíveis, e concede assessoria financeira para os empreendedores.

Além das autoridades mencionada, participaram do lançamento do programa TransforMEI, o presidente da Cresol Norte Paranaense, Claudomiro Garcia; o Diretor de Negócios do Sicoob, Carlos Müller Fernandes; o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni, o vereador Ailton Nantes; o secretário de Governo, Alex Canziani; o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada.

NCPML