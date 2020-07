PROCON-LD aponta aumento de preço de combustíveis em Londrina

Preço médio da gasolina comum foi de R$ 4,02 e do etanol de R$ 2,76

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-LD) realizou, no dia 20 de julho, mais uma pesquisa de preços de combustíveis na cidade. Ao todo, foram consultados 95 estabelecimentos comerciais, onde foram solicitados os preços praticados no etanol (álcool) e na gasolina comum. Do total dos estabelecimentos comerciais, 20 postos recusaram fornecer informações e 18 não possuem contato ativo ou não responderam.

O preço médio da gasolina comum, verificado, foi de R$ 4,02, o que corresponde ao um aumento de R$ 0,20 (5,09%) em relação à pesquisa do dia 22 de junho de 2020, tendo como preço mínimo o valor R$ 3,79 e preço máximo R$ 4,49. Em relação ao etanol, o valor médio foi de R$ 2,76, o que reflete em um aumento de R$ 0,03 (1,06%) quando comparado com a pesquisa realizada no mês de junho de 2020. O maior valor, constatado, foi de R$ 3,39 e o menor valor foi de R$ 2,57.

A pesquisa completa poderá ser consultada no site do órgão, em pesquisas de preço. Denúncias podem ser feitas nos canais: telefone 151 ou 3372-4823, pelo e-mail procon@londrina.pr.gov.br, por meio do celular do próprio Diretor Executivo Gustavo Richa, no (43) 99914-3277, na página do PROCON na rede social Facebook, no endereço eletrônico https://www.facebook.com/ProconLd/, ou na página de Richa, no https://www.facebook.com/gustavocricha.