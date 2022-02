Programa Brasil Mais inicia novo ciclo em março

Iniciativa do governo federal, em parceria com o Sebrae, tem o objetivo de impulsionar a produtividade das empresas brasileiras

Estão abertas as inscrições para mais um ciclo do Brasil Mais, programa que tem o objetivo de incrementar a produtividade das empresas brasileiras. Por meio de uma parceria entre Sebrae, Ministério da Economia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a iniciativa conta com ações de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto – soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios. A nova fase tem início em março e conta com 20 mil vagas. Negócios de qualquer segmento podem participar, basta se inscrever no site do programa www.gov.br/brasilmais.

A analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Roberta Aviz ressalta que mais de 300 mil famílias que trabalham nas empresas acompanhadas pelo Brasil Mais já foram beneficiadas. “Isso significa mais de um milhão de pessoas impactadas nos quase três mil municípios em que estivemos, em um período de pouco mais de um ano de programa, com os nossos mil bolsistas que estão em campo. E foram impactados de forma muito positiva, porque essas mais de 70 mil empresas tiveram ganhos expressivos de produtividade”, argumenta.

Em média, segundo dados do Sebrae, empresas que participaram do programa conquistaram, entre abril e setembro de 2021, um aumento de 43% na sua produtividade e 26% a mais no seu faturamento. Desde o início das atividades do Brasil Mais, em novembro de 2020, mais de 70 mil empresas foram atendidas. “São números que mostram que é possível fazer inovações nos pequenos negócios para ter respostas rápidas, com bons resultados para o bolso do empresário”, reforça Aviz.

Como funciona

A jornada do empresário dentro do programa começa com um atendimento personalizado do Agente Local de Inovação (ALI), que faz um raio-X da situação do empreendimento para avaliar a realidade do negócio, chegando a um diagnóstico. Identificados os principais gargalos, o empreendedor traça, com o apoio do agente, um plano de ação para solucionar os problemas. Ao longo do tempo em que é orientado pelo ALI, o empresário conta também com consultorias especializadas e gratuitas do Sebrae.

As empresas receberão capacitações, consultorias e acompanhamento técnico para auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas e gerenciais. Entre outros objetivos, estão a gestão por indicadores; a melhoria de processos e custos; o melhor posicionamento no mercado; a gestão de mercado, vendas e pessoal; além de melhorar nos empresários as habilidades de percepção, pensamento crítico, planejamento de curto e longo prazo, e liderança.

Asimp/Sebrae