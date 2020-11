Semana de Educação Financeira: Sebrae apresenta painéis sobre crédito, investimentos, inovação e cooperativismo

O evento, que tem programação gratuita, está com inscrições abertas e vai trazer diversos convidados para falar sobre a importância da resiliência financeira durante a crise

Vem aí, entre os dias 23 e 29 de novembro, a Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira para promover ações educativas aos empreendedores e à população em geral, em todo país. Neste ano o tema é “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”. A programação do evento conta com a participação do Sebrae na realização de painéis para discutir temas de práticas financeiras, relacionadas aos micro e pequenos negócios. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da semana (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanaenef).

O objetivo principal da Semana Nacional de Educação Financeira é proporcionar conhecimento sobre educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no país. Nesse contexto, o Sebrae vai realizar cinco exposições, sempre no intervalo entre 16h e 18h. Na segunda (23), o tema será “O Capital Empreendedor é uma alternativa viável para mim?”, com a analista Maria Auxiliadora. Na terça (24), “Pix – Receba os pagamentos em segundos e melhore seu fluxo de caixa”, com Cristina Araujo.

Na quarta (25), é a vez do tema “Como o Sistema de Garantias pode ajudar o seu negócio a se recuperar da crise?”, com o analista João Silvério. No dia seguinte o tema é “Educação Financeira, Cooperativista e Empreendedora: um tripé para a sustentabilidade”, com Weniston Ricardo. Por fim, na sexta (27), “O mercado de crédito e os impactos da pandemia sobre os pequenos negócios e tendências futuras”, com Giovanni Bevilaqua. Todos os painéis contarão com a participação de convidados e serão transmitidos pelo Zoom e Youtube.

A analista de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Cristina Araújo, ressalta como o momento é oportuno para a realização do evento: “Sem dúvidas a pandemia colocou diversas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, em situações difíceis. Nesse sentido falar sobre como as empresas podem atravessar a crise por meio da resiliência financeira é fundamental. A Semana Nacional de Educação Financeira é uma oportunidade para explorar o conhecimento do cidadão e do empreendedor sobre saúde financeira”.

De acordo com Cristina, o Sebrae vai levar os assuntos mais procurados pelos empreendedores, tais como crédito, cooperativismo, inovação e tendências. “O Sebrae é um dos parceiros da iniciativa. Vamos reforçar nosso papel de apoiadores do empreendedorismo, apresentando o que há de mais recente em temas de grande interesse dos micro e pequenos negócios. Acreditamos que administradores mais conscientes e saudáveis financeiramente são capazes de tomar decisões mais assertivas e eficientes em momentos de crise”, afirma.

A Semana Nacional de Educação Financeira é realizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) formado pelos seguintes órgãos e entidades públicas: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Educação.

Asimp/ Sebrae