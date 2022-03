SPC/ACIL revela que número de pessoas que saíram da inadimplência em fevereiro aumentou 42%

Os dados do indicador do Sistema de Proteção ao Crédito da ACIL (SPC/ACIL) mostram que, no mês de fevereiro, a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos e tiveram seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes teve elevação de 37% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esses dois meses do ano (janeiro e fevereiro) mostram a dificuldade encontrada pelo consumidor londrinense em honrar seus compromissos financeiros dentro dos prazos, mas também são o resultado do aumento ocorrido nas vendas ao final de 2021.

Por outro lado, o número de consumidores que, estando na lista de devedores, conseguiu limpar o nome e voltar para o cadastro positivo, subiu 42% no mês de fevereiro, em relação a fevereiro de 2021. Segundo o consultor econômico da ACIL, Marcos Rambalducci, é uma indicação de que a criação de postos de trabalho ocorrida nos últimos meses do ano, mesmo que temporários, permitiu que os consumidores inadimplentes conseguissem renegociar ou quitar débitos pendentes.

“Este percentual só foi superado em três ocasiões ao longo dos últimos cinco anos. É um forte indicador de que, tendo renda, o consumidor londrinense tem enorme preocupação em manter seu nome limpo e apto a tomar crédito”, destaca.

Juliana Felis/Asimp