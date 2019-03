União Imóveis: Construção civil gerou quase 18 mil empregos em 2018

MRV foi responsável por quase 45% das admissões realizadas pela construção civil; no Paraná foram cerca 600 novas contratações

Segundo últimos dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil criou 529 mil empregos com carteira assinada no ano passado. O setor da construção civil foi responsável por 17.957 admissões.

Com crescimento significativo na geração de novos postos de trabalho, a MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, fechou 2018 com índices positivos entre admissão e demissão. Ao todo 8.048 novos trabalhadores foram contratados para reforçar a equipe da companhia nas mais de 150 cidades brasileiras em que tem atuação. A empresa chega então a uma marca de mais de 27.500 colaboradores diretos e indiretos. Em 2018, a MRV investiu R$ 550 milhões no lançamento de cerca de 5,5 mil unidades habitacionais no Paraná, movimentando a economia do Estado e criando 600 novos postos de trabalho.

Segundo Teresa Raquel de Rabelo Campos, gestora executiva de desenvolvimento humano da construtora, a expectativas é que a companhia continue contratando em 2019. “Com a economia brasileira dando sinais de melhoras isso naturalmente refletirá no mercado de trabalho, com maior volume de contratações e maior número de posições ofertadas. Na MRV projetamos um ano de crescimento em lançamentos e vendas. Isso impactará em novos postos de trabalho”, acredita.

No Paraná

Movido pela recuperação da demanda por imóveis, o setor da construção civil gerou 5.440 novas vagas com carteira assinada no Paraná em 2018. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, o estado registrou o primeiro saldo positivo dos últimos três anos e o melhor índice de contratações desde 2012. Em 2017, o saldo paranaense da construção foi negativo: -7.272, o que significa que o número de demissões esteve bem acima do número de contratações.

A MRV Engenharia emprega hoje cerca de 3 mil pessoas direta e indiretamente no Paraná. Em 2018, a empresa criou 600 novos postos de trabalho no estado e acredita que esse número deve ser ainda maior em 2019. “Temos pelo menos 16 novos empreendimentos previstos para serem lançados no Paraná em 2019, um investimento que deve impulsionar o mercado de trabalho”, afirma o gestor executivo de vendas da MRV Engenharia, Willians Ribeiro.

Asimp/MRV