14 palestras gratuitas e abertas ao público discutem o combate à biopirataria

Evento on-line é promovido pelo Centro Universitário Internacional Uninter

Com as queimadas na Amazônia e no Pantanal, o tema ‘fauna e flora’ vem sendo discutido amplamente nas últimas semanas. Mas o assunto deve estar sempre em pauta, é graças a natureza que o ser humano tem recursos indispensáveis como a água. Na Semana Nacional da Ecologia, os debates se fazem necessários para chamar a atenção da população em geral.

No próximo dia 25, a partir das 9h, o Centro Universitário Internacional Uninter promove a Maratona Ecos do Brasil – Combate à Biopirataria em defesa da fauna, flora e dos recursos socioambientais. O evento on-line e gratuito terá 14 palestras com temas ligados à biodiversidade, com especialistas da área.

“Para quem não sabe, a biopirataria é a exploração ou comercialização internacional de recursos biológicos que contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992”, explica Rodrigo Berté, diretor da Escola Superior de Saúde, Biociência, Meio Ambiente e Humanidades da Uninter.

Para participar, basta acessar este link de acesso à página do Facebook https://bit.ly/2Fkdsh3 ou, caso seja aluno da instituição, acessar o link https://bit.ly/33wx9dm e fazer a inscrição. Alunos da Uninter que participarem, ganham um certificado com carga horária de 20h.