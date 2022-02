15 anos de UTFPR em Londrina

Já são 15 anos de muitas conquistas com a oferta de um ensino Público, Gratuito e de Qualidade

No dia 26 de fevereiro de 2022, o campus Londrina da Universidade Tecnológica Federal do Paraná comemora 15 anos. Desde então, a UTFPR se tornou um marco para a formação de mão-de-obra qualificada e para a atração de novos talentos e negócios para a região.

Os projetos e um planejamento efetivo para continuar crescendo e corroborar para que a cultura da inovação e do empreendedorismo se fortaleça na cidade elevando o patamar de possibilidades de desenvolvimento da região é uma realidade. Ações e Pesquisas no âmbito da graduação e da pós-graduação estão sendo propostas e desenvolvidas também com foco na solução de problemas reais da sociedade. A aliança entre a Universidade, o Setor produtivo e o poder Público, tem dado seus frutos beneficiando a sociedade.

É o que o Diretor-Geral do Campus Londrina, Prof. Sidney Alves Lourenço, comemora destacando: “Até o final deste semestre, graças a esta cooperação, conseguiremos inaugurar novas obras que irão ampliar as instalações do nosso Campus. Além disso, novos laboratórios idealizados para os cursos das Engenharias de Produção, Química e Mecânica, também começarão a funcionar a todo o vapor. É o conhecimento ganhando espaço e servindo cada vez mais de mola propulsora para o desenvolvimento”, celebra o dirigente.

Processos Seletivos De 2022 (SISU)

A primeira universidade tecnológica do país (UTFPR) sempre teve como objetivo promover educação de qualidade gratuitamente e, para isso, realiza seu processo seletivo através do SISU (Sistema de Seleção Unificado), que oferece a oportunidade de ingresso no ensino superior público de forma totalmente gratuita.

Atualmente, a unidade de Londrina oferece os cursos:

Graduação:

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Materiais;

Engenharia de Produção;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Química;

Licenciatura em Química;

Tecnologia em Alimentos;

Mestrados:

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais;

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza;

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental;

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática;

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos;

Especializações:

MBA em Gestão de Negócios com ênfase em Supply Chain Management e Logística;

MBA em Gestão de Negócios com ênfase em Engenharia de Mercado e Organizações);

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, agradece o carinho e receptividade de Londrina e região e promete continuar uma jornada de inovações, a fim de formar grandes profissionais, tecnólogos e engenheiros, com ensino gratuito de qualidade.

Fernanda Mamprin/Asimp