1º lugar no Paraná: estudantes de Maringá são finalistas da Olimpíada Nacional em História do Brasil

Equipe conquistou maior pontuação do estado e participa da etapa final em Campinas

No dia 16 de junho, a 14a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) anunciou a lista de equipes finalistas para etapa final, que acontece em Campinas (SP) de forma presencial. Ao todo são 320 grupos, de todo o país. No Paraná, a equipe do Colégio Marista de Maringá conquistou a maior pontuação e receberá uma ajuda de custo para a viagem.

As alunas Bianca Santoni, Mariana Moura e Bianca Nariai, com orientação do professor de História, Elton Silva, irão até a sede da Unicamp, no dia 20 de agosto para disputar a etapa final da competição. As provas da ONHB aconteceram em seis etapas online e começaram com a participação de cerca de 73 mil estudantes divididos em 18 mil equipes.

Para o professor de História do Colégio Marista de Maringá, Elton Silva, o resultado veio com muita dedicação da equipe. “Há alguns anos nossa equipe tem se dedicado à participação da ONHB e melhoramos a cada edição. Acompanhar a evolução das estudantes, que estão se destacando nacionalmente, é motivo de grande orgulho para mim e todo colégio”, comemora.

As fases da olimpíada são compostas por tarefas dinâmicas, que combinam habilidades de interpretação de texto, análises minuciosas de fontes históricas diversas, resolução de questões de múltipla escolha e produção de crônicas de história, entre outras atividades.

Realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a ONHB é aberta para escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Os interessados devem formar equipes com um professor de História e três alunos que podem estar no Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e/ou Médio.

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp