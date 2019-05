Abertas as inscrições para o Encceja 2019

Começaram ontem (20) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 31 de maio. Durante as inscrições os participantes devem escolher também a instituição para a qual preferem solicitar a certificação ou a declaração parcial de proficiência.

As inscrições devem ser realizadas AQUI.

As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que também faz a correção dos exames. Já a certificação é feita pelas Secretarias Estaduais da Educação e Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia que aderiram ao Encceja.

Provas

Serão quatro provas objetivas com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas e de 5 pontos na redação. As provas para o certificado do Ensino Fundamental serão Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e História e Geografia. Já para Ensino Médio serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Para obter a Certificação de Conclusão de Ensino Fundamental ou do Ensino Médio o participante deve atingir a nota máxima nas quatro provas objetivas e na redação. Já o participante que conseguir a nota mínima em mais de uma das provas, mas não em todas, terá direito à Declaração Parcial de Proficiência.

Exame

O exame é destinado para pessoas que não conseguiram concluir seus estudos na idade correta e agora desejam obter certificação no Ensino Fundamental ou Ensino Médio. O exame consiste na aplicação de provas com perguntas de múltipla escolha e em uma redação. O candidato aprovado em todas as disciplinas recebe a certificação, mas também é possível receber declaração de proficiência somente nas disciplinas em que for aprovado. Para o Ensino Fundamental é necessário ter 15 anos completos ou mais na data das provas, enquanto o Ensino Médio exige 18 anos completos ou mais.

Cronograma Do Encceja 2019

20 a 31/5 - Inscrições

20 a 31/5 - Solicitação de Atendimento Especializado

3 a 7/6 - Solicitação de Atendimento pelo Nome Social

7/6 - Resultado da solicitação de Atendimento Especializado

10 a 14/6 - Recurso de solicitação de Atendimento Especializado

14/6 - Resultado da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

21/6 - Resultado do recurso de solicitação de Atendimento Especializado

17 a 21/6 - Recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

26/6 - Resultado do recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

25/8 - Aplicação do exame.

AEN