Abertas as inscrições para Prêmio Sinpro Excelência

Todos professores da rede privada e filantrópica podem participar; vencedores receberão troféu e dinheiro

O Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná está com as inscrições abertas para o Prêmio Sinpro Excelência 2019, iniciativa criada para reconhecer e valorizar professores que se destacam pelo seu trabalho e também as experiências educativas de qualidade, planejadas e executadas com sucesso em sala de aula.

Podem concorrer somente os profissionais da rede privada e filantrópica: Professores de Educação Infantil; Professores de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas disciplinas de Alfabetização, Língua Portuguesa, Educação Física, História, Arte, Língua Estrangeira, Ciências, Matemática, Geografia, Ciências da Computação; e Professores do Ensino Superior.

Esta é a 3ª edição do Prêmio e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de agosto, exclusivamente pelo e-mail: premiosinproexcelencia@gmail.com. Os participantes podem baixar e preencher a ficha de inscrição no site: www.sinprolondrina.com.br, onde também estão todas as normas do regulamento. O concurso tem caráter cultural-educacional, sem qualquer modalidade de sorteio.

A Comissão organizadora também vai premiar um professor na Categoria “Ao Mestre com Carinho”. Podem ser indicados professores que possuam consolidada trajetória na área educacional, conduta ética e relevância profissional. Receberá o prêmio o professor que obtiver o maior número de votos no site.

Seleção

A seleção dos vencedores será feita através da análise dos trabalhos, realizada por uma comissão composta por membros indicados pela organização. Serão selecionados o melhor trabalho nas categorias CEI, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, e Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 08 de outubro, no site do Sinpro.

Premiação

Os professores com os melhores trabalhos receberão a premiação, em outubro, durante o Jantar do Sinpro, quando serão divulgados os nomes dos vencedores do Prêmio Sinpro Excelência e do “Ao Mestre com Carinho”. Além de serem homenageados, os vencedores receberão troféu e um prêmio em dinheiro – o valor vai ser definido pela organização.