Abertas inscrições da Seleção Socioeconômica dos Programas de Permanência Estudantil

Estão abertas as inscrições do Processo Unificado de Seleção Socioeconômica para os Programas de Permanência Estudantil na UEL 2020-2021. O Edital está disponível na página do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) - Edital 005/2020. As inscrições, que terminam dia 26 de março, são efetivadas somente - AQUI.

A seleção visa ofertar vagas na Moradia Estudantil, bolsas permanência, refeições com subsídio ampliado no Restaurante Universitário (RU) e empréstimos de Instrumentais Odontológicos - específico para estudantes do curso de Odontologia.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados, no ano letivo de 2020, nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da UEL. Os interessados podem se inscrever em um ou mais programas, mas, caso sejam contemplados com vaga na Moradia e Bolsa Permanência, devem optar por um dos benefícios. A lista dos documentos exigidos para inscrição está nos Anexos do Edital, a partir da página 9.

São ofertadas 80 vagas na Moradia Estudantil, 100 Bolsas Permanência no valor de R$ 300,00 e 4.500 refeições mensais com subsídio ampliado para estudantes no Restaurante Universitário (RU) - com prazo de concessão de até 12 meses ou a ser definido de acordo com análise socioeconômica.

O resultado da homologação da inscrição será divulgado dia 22 de abril, às 17 horas. Nos dias 23 e 24 de abril será o prazo para recursos da homologação. No dia 28, às 17 horas, será divulgado o edital de convocação.

Também são disponibilizados kits instrumentais odontológicos, pelo Colegiado do curso de Odontologia, com prazo do empréstimo durante o ano acadêmico vigente. O resultado da seleção será publicado em 9 de abril, às 17 horas.

Programas - Os programas ofertados têm como objetivo minimizar as desigualdades existentes entre os estudantes, viabilizando recursos mínimos necessários para o acesso, permanência e formação com qualidade de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no ensino superior público.

A seleção socioeconômica tem caráter classificatório, baseada em: situação socioeconômica do candidato e de seu grupo familiar; dificuldade de acesso às políticas e programas sociais; estudo social, em que o candidato apresente ao longo deste processo seletivo, indicadores de vulnerabilidade socioeconômica.

Inscrição - No momento da abertura das inscrições (9 de março), os interessados em participar da seleção devem seguir as orientações abaixo:

Passo 1: Acessar o endereço eletrônico www.uel.br/sebec e ler o Edital 005/2020.

Passo 2: Preencher o formulário socioeconômico eletrônico, imprimir e assinar.

Passo 3: Agendar com antecedência o horário de entrega do formulário e entrevista social, pessoalmente, ou pelos telefones 3371-4452 ou 3371-4462, respeitando a data limite impressa no formulário de inscrição.

Passo 4: Providenciar a documentação exigida no Anexo I do Edital e entregar juntamente com o formulário, preenchido, impresso e assinado no dia agendado.

A entrega da documentação e a entrevista são feitas pessoalmente, não sendo aceitas inscrições via postal, fax ou correio eletrônico.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do SEBEC - CONFIRA.