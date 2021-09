Abertas inscrições para mestrado em Matemática

Período vai até 25 de outubro e a oferta é para professores da educação básica de todo o Brasil atuantes na disciplina.

Estão abertas até as 17h de 25 de outubro as inscrições para o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat). São 1.400 vagas para professores da educação básica atuantes na disciplina, dos quais até 30% receberão bolsa da CAPES. A oferta é simultânea e nacional, envolvendo 77 instituições nos 26 estados e Distrito Federal.

O início das aulas, semipresenciais, está previsto para março de 2022. A seleção será toda em 2021, com a realização do exame de acesso em 4 de dezembro. A rede de instituições onde o curso é ministrado é coordenada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). As informações constam em edital lançado em agosto.

O Profmat é um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (ProEB), da CAPES, avaliado com nota 5. Seu objetivo é oferecer uma formação matemática aprofundada e relevante para os profissionais da educação básica.

O ProEB segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Atualmente oferece 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional e conta com mais de 15 mil alunos matriculados, em 317 unidades de ensino em todo o País.

MEC com informações da CAPES