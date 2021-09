Aceleração digital e TIC na qualidade de vida: vem aí a Semana Tecnológica

A aplicação da tecnologia de informação e comunicação (TIC) como instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, facilitar as tarefas do dia a dia, potencializar negócios, conectar o mundo e encurtar a distância do futuro. São desafios que exigem cada vez mais atenção de profissionais e acadêmicos de computação. E é nesse contexto que a UniFil realiza a XV Semana Tecnológica, de 20 a 23 de setembro, com o tema "Aceleração da digitalização da sociedade: empreendedorismo, inovação e tecnologia".

Palestrantes de destaque nacional vão debater as cidades inteligentes, as transformações no mercado de trabalho, as carreiras na área de tecnologia, a cibersegurança, os supercomputadores, a computação quântica e outros assuntos que impactam no cotidiano. "As mudanças acontecem muito rapidamente. Coisas que há poucos anos víamos em filmes e livros de ficção científica hoje estão presentes na nossa vida. Estudos apontam, por exemplo, que a pandemia antecipou a evolução do mundo digital em quase uma década", diz o professor Sérgio Tanaka, coordenador dos cursos de Computação e do evento.

Ele lembra que quando a UniFil lançou a primeira graduação do Norte do Paraná na área de TI, na década de 1980 ainda chamada de Processamento de Dados, professores e alunos aprendiam e praticavam com cartões de papel perfurados que representavam códigos e sistemas de informática. "Era tecnologia avançada numa época em que um simples computador ocupava um laboratório inteiro. Hoje os nanoprocessadores já substituem microchips, assim como o armazenamento de dados em nuvens praticamente dispensam as métricas em bytes", diz Tanaka.

Com toda programação em ambiente virtual e transmissão pelo Youtube, a Semana Tecnológica comemora os 40 anos do curso de Ciência da Computação da UniFil. "Como instituição de ensino que sempre esteve na vanguarda no universo digital, quatro décadas atrás colocamos Londrina no cenário do que hoje se chama tecnologia de Informação e comunicação. Fomos pioneiros também no uso de plataformas como Google for Education. No mundo atual, um segundo de inovação pode representar muitos anos de avanços", o reitor Eleazar Ferreira.

Inscrições e programação completa da XV Semana Tecnológica no Portal de Eventos da UniFil - https://web.unifil.br/portaleventos/

Asimp/UniFil