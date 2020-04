Alunas Londrinenses são premiadas na maior feira de ciências do Brasil, FEBRACE

Duas alunas do Colégio Interativa foram destaque na FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP

A aluna egressa Ana Ferreira Meletti, ganhou o prêmio como melhor projeto do estado do Paraná e 1º LUGAR na categoria geral na área de Ciências Humanas. Sua pesquisa foi sobre: “Educação de Imigrantes haitianos no Brasil; mapeamento das condições de escolarização de haitianos na Educação Brasileira por meio de indicadores educacionais – fase II. (Orientadora: Silvia Márcia Ferreira Meletti (UEL) - Coorientador: Leonardo Augusto Fernandez).

Outra aluna premiada na feira foi Maria Fernanda Dias Barbosa ficando em 4º LUGAR na categoria geral de Ciências Agrárias com o projeto: “Utilização de compostos microbianos para o tratamento da ferrugem Asiática da soja”. (Orientador: Galdino de Andrade Filho (UEL) - Coorientador: Fábio Luiz Ferreira Bruschi).

A premiação aconteceu neste fim de semana dia 04 de abril pela internet. Foram 345 projetos finalistas de 27 federação e contou com a participação de mais de 750 estudantes. Os projetos foram avaliados neste ano por meio de teleconferência realizada ao vivo pelos especialistas e pesquisadores.

A FEBRACE é um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista que realiza na Universidade de São Paulo uma grande mostra de projetos. Ela assume um importante papel social, incentivando a criatividade e a reflexão em estudantes da educação básica, através do desenvolvimento de projetos nas diferentes áreas da Ciências e Engenharia.