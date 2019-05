Aluno conquista medalha de ouro em competição internacional de matemática

Concurso Canguru de Matemática tem mais de 6 milhões de participantes por ano em 75 países

O Colégio Marista de Maringá conquistou uma medalha de ouro no Concurso Canguru de Matemática, uma competição anual internacional com mais de 6 milhões de participantes por ano em 75 países. Ao todo, 58 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até os da 2ª série do Ensino Médio participaram da competição, dos quais 20 foram premiados.

Além da medalha de ouro conquistada pelo aluno Bruno Ziedas Trovato (7°A), os participantes alcançaram quatro medalhas de prata, sete de bronze e oito de honra ao mérito. “Ficamos muito felizes com o desempenho dos nossos alunos. Parabenizamos a todos pelo empenho e dedicação”, comemorou a professora de matemática do Colégio Marista Maringá, Hellen Marcia Martins Machado.

O Concurso Canguru de Matemática teve origem na França e é administrado globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF). No Brasil, o concurso é realizado há dez anos e tem como objetivo ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, contribuir com a melhoria do ensino e favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada.