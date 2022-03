Alunos de Educação Infantil Municipal recebem 2.780 novos instrumentos musicais

Kits serão entregues aos 58 CEIs e 33 CMEIs, contendo pandeiros, chocalhos, caxixis, reco-recos, maracas, entre outros instrumentos

Para incentivar a criatividade e o desenvolvimento dos alunos de Educação Infantil, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), adquiriu 2.780 instrumentos musicais próprios para crianças. Os materiais incluem pandeiros, chocalhos, caxixis, reco-recos, maracas, totalizando catorze tipos de instrumentos, e vão atender cerca de 11.300 alunos de zero a cinco anos, matriculados nos Centros de Educação Infantil municipais (CMEIs) e conveniados (CEIs).

A compra dos instrumentos musicais infantis foi realizada mediante o investimento na ordem de R$ 141.631,10 em recursos próprios. Esses materiais foram divididos em kits, que serão repassados aos 33 CMEIs e 58 CEIs de Londrina. O primeiro CEI contemplado foi o Maria Esther Leite Junqueira, que recebeu a entrega das obras de reforma ontem (28), pelo prefeito Marcelo Belinati e pela secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

O prefeito Marcelo Belinati disse que a musicalização é muito importante para estimular os alunos, para que eles possam se desenvolver da melhor forma possível. Ele também lembrou que a ação faz parte de um conjunto de medidas realizadas pela Prefeitura, no sentido de executar melhorias voltadas à Educação. “Desde o início desta administração, viabilizamos muitas iniciativas positivas para a área, como a volta do fornecimento do uniforme escolar para todas as unidades, e o fornecimento de brinquedos, para estimular a interação entre os alunos, como bambolês, motoquinhas, bonecas, bolas e brinquedos pedagógicos, que estimulam o raciocínio da criança”, ressaltou.

“A musicalização já é trabalhada da rede municipal, temos diversos professores que fazem este trabalho, e agora eles contarão com instrumentos musicais de qualidade, validados por técnicos, para a realização das aulas. A música é fundamental para o desenvolvimento da criança e por isso estamos muito animados com mais esta conquista”, enfatizou a secretária de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Além de adquirir os instrumentos musicais, a equipe da Gerência de Educação Infantil da SME elaborou um material de apoio com texto, imagens e vídeos, para que os professores das unidades escolares obtenham mais informações sobre os equipamentos. O documento explica e identifica cada um dos instrumentos, sua composição, como deve ser armazenado e conservado, e traz ainda orientações e sugestões de manuseio.

Nesta semana, um professor representante de cada CEI e CMEI irá participar de um encontro para receber os kits de instrumentos musicais, o material de apoio, e tirar dúvidas com as profissionais da Gerência de Educação Infantil e Funcionamento Escolar da SME. De acordo com a gerente Ludmila Dimitrovicht, o foco desse trabalho de musicalização entre os alunos de zero a cinco anos é que eles conheçam os diversos instrumentos e sons, enquanto aprendem mais sobre o próprio corpo.

“Isso implica em desenvolver as noções de ritmo, coordenação motora ampla e fina, expressão corporal, imaginação, criatividade, e propiciar um contato com repertório cultural elevado. Para essa musicalização, optamos por instrumentos reais porque o timbre deles tem uma qualidade muito superior aos instrumentos de brinquedo, que são mais usuais”, comentou a gerente de Educação Infantil e Funcionamento Escolar da SME.

Dimitrovicht, que possui formação superior em Pedagogia e Música, acrescentou que a maioria dos instrumentos adquiridos são de percussão, justamente pela facilidade de uso. “É algo que traz muitos benefícios, porque quando a criança aprende a mexer com um instrumento também está aprendendo suas habilidades corporais. Isso a leva a conhecer o próprio corpo, suas capacidades de movimento e de reproduzir o que ouve e vê”, acrescentou.