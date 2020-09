Alunos de escolas municipais participam da 8ª edição do Concurso de Desenho

Atividade, que tem como tema “Cooperação e Meio Ambiente”, envolve 894 crianças de 16 unidades escolares

A Unimed Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), está promovendo a 8ª edição do Concurso de Desenho, que tem como objetivo promover a saúde, qualidade de vida e cuidados com o meio ambiente, além de incentivar a arte e a cultura. Estão participando da atividade 894 crianças do terceiro ano do ensino municipal, divididas em 35 turmas de 16 escolas.

A edição atual do concurso tem como tema “Cooperação e Meio Ambiente”. Segundo a responsável por projetos pedagógicos e eventos da SME, Andrea Militão, o tema está relacionado ao Programa Vida, que é realizado pela Secretaria de Educação junto a educadores, pais, responsáveis e alunos da rede municipal. “O Programa Vida trabalha valores como colaboração, inclusão, afetividade e desenvolvimento social. Consideramos este tema bastante adequado ao momento que as crianças estão vivendo, já que elas estão tendo aulas remotamente e ficam afastadas de seus amigos e professores”, pontuou.

As inscrições para o concurso, que foram realizadas pelos professores das turmas participantes, encerraram no início de setembro. Agora, os alunos receberão pranchas com seus dados de identificação para que possam produzir suas ilustrações entre 28 de setembro e 28 de outubro. Cada professor irá escolher um desenho por turma e a segunda seleção será feita pela SME, que enviará para a Unimed os 30 desenhos finalistas. A empresa, então, selecionará os três desenhos vencedores.

Os autores de todas as 30 ilustrações finalistas receberão prêmios-surpresa que remetem a hábitos saudáveis, cuidado e prevenção da saúde, sendo que os autores dos três desenhos vencedores ganharão uma bicicleta. Além disso, a Unimed realizará uma exposição virtual com os 30 desenhos finalistas, que serão publicados nas redes sociais da companhia. O regulamento prevê também que os professores possam se inscrever e concorrer na categoria práticas pedagógicas. As três melhores práticas serão premiadas com vale-presentes e brindes que também remetem à qualidade de vida. Andrea ressaltou que o concurso cumpre uma função social importante durante a pandemia. “É uma atividade positiva porque estimula as crianças a saírem dos meios de comunicação tecnológicos, onde têm passado tanto tempo, e interagirem com o meio físico, expressando seus sentimentos no papel”, explicou.

Números

Desde sua primeira edição em Londrina, em 2013, o Concurso de Desenho já contou com a participação de 27 mil estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Foram premiados 150 alunos, assim como 18 professores que foram homenageados por suas práticas pedagógicas. Através da iniciativa, a Unimed e a Secretaria de Educação buscam conscientizar os alunos sobre a importância dos cuidados com a saúde e o meio ambiente, pilares essenciais para uma vida mais saudável.