Alunos de Londrina recebem premiação de Olimpíada de Matemática

Colégio Marista Londrina recebeu quatro menções honrosas pelo desempenho na OBMEP 2018

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) movimenta alunos de todo o País a cada ano. Na última edição, mais de 18 mil alunos participaram da primeira e segunda fase. Em Londrina, quatro alunos receberam menção honrosa pelo desempenho na prova: Julia Beatriz Demeneck Mori; João Paulo Passos da Cunha; Giovanna Guerra Secorun e Vitor Augusto dos Santos Bergantini.

Na opinião do coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Londrina, Moacir Stivanin, o reconhecimento é motivo de grande orgulho para a escola. “Ter quatro menções honrosas de nossos alunos nos estimula a ir além no ensino e na formação de alunos completos”, afirma.

Em maio de 2019, mais de 54 mil escolas participaram das provas da primeira fase da 15ª OBMEP.