Alunos declamam poesias no Sarau Literário on-line

O Colégio Londrinense promove a 3ª edição do Sarau Literário hoje, dia 08 de outubro, uma atividade do Projeto de Leitura que conta com a participação dos alunos do 3º ano. Os estudantes vão declamar os textos do livro “Pare no P da Poesia”, de autoria de Elza Beatriz e ilustrações de Tatiana Paiva.

Após as atividades de leitura e interpretação, eles finalizam o projeto com a apresentação em suas casas com um figurino próprio. Segundo a Coordenadora do Ensino Fundamental I, Márcia Regina Ilário, o evento é muito significativo para o desenvolvimento social dos alunos. “A importância está centralizada na habilidade de ler, interpretar, compreender e declamar. E trabalhar a habilidade de expressão verbal, desenvoltura e exposição em público”.

O sarau também foi adequado aos novos tempos criados pela pandemia. “Como competências para o século XXI, podemos também citar a adaptabilidade, a abertura ao novo e a resolução colaborativa de problemas. Como fazer o nosso sarau sem estarmos juntos no Teatro Colégio Londrinense, mas cada um na sua casa”, reflete Márcia Regina Ilário.

A apresentação dos alunos está dividida em dois horários e poderá ser acompanhada ao vivo às 9h30min no link mestra.me/sarauliterariomatutino e às 15h30min no link mestra.me/sarauliterariovespertino.

Emilia Miyazaki/Asimp