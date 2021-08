Alunos ingressantes na UEL são recepcionados com live no primeiro dia do ano letivo

Foram apresentadas as características gerais do ensino, da pesquisa e da extensão e reforçado que os estudantes, sobretudo os novos, podem descobrir estes projetos por meio dos sites das pró-reitorias. Não faltaram pedidos para que eles se envolvam diretamente com os respectivos cursos, por meio dos Colegiados, e que mantenham vínculo com professores e colegas.

No primeiro dia de aulas do ano letivo 2021, representantes da Administração da Universidade Estadual de Londrina (UEL) coordenaram a Live de abertura para apresentar oficialmente a instituição aos cerca de 3 mil ingressantes, lembrar as principais demandas e, especialmente, fortalecer um vínculo frente ao desafio de manter as aulas no modo remoto.

A live, que registrou mais de 1.800 visualizações, foi realizada ontem (2), pelo canal da Prograd no YouTube, durou cerca de 50 minutos e reuniu o reitor Sérgio Carvalho, acompanhado do vice-reitor, Décio Sabbatini Barbosa, e dos pró-reitores acadêmicos Marta Favaro (PROGRAD), Mara Solange Dallaroza (PROEX) e Amauri Alfieri (PROPPG).

Durante a transmissão os professores lembraram que a UEL manterá o ensino remoto emergencial até 15 de dezembro, quando termina o primeiro semestre de 2021. Já o segundo semestre será de 24 de janeiro a 23 de junho de 2022.

Também foram apresentadas as características gerais do ensino, da pesquisa e da extensão e reforçado que os estudantes, sobretudo os novos, podem descobrir estes projetos por meio dos sites das pró-reitorias. Não faltaram pedidos para que eles se envolvam diretamente com os respectivos cursos, por meio dos Colegiados, e que mantenham vínculo com professores e colegas.

O reitor Sérgio Carvalho saudou os estudantes com uma mensagem otimista, destacando que a universidade se destaca pela qualidade de seus cursos, pelos projetos desenvolvidos, interação com a sociedade e pela preocupação com a inclusão. Ele lembrou o esforço necessário para retomar as aulas de modo remoto, no ano passado.

“Havia a distância física sim, mas havia também o desafio de incorporar na formação dos estudantes a responsabilidade para vencermos a pandemia”, afirmou. O reitor lembrou que a universidade decidiu pelo retorno no formato remoto, com o compromisso de atender a todos os estudantes, inclusive aqueles que não tinham condições de equipamentos e internet de qualidade.

Ele recordou que foram feitas campanhas internas e externas que resultaram na doação de equipamentos e recursos financeiros, ultrapassando R$ 2 milhões. Entre os doadores, o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Assembleia Legislativa do Paraná e a Receita Federal, que doou um lote de equipamentos apreendidos. A comunidade interna da UEL também participou do esforço com doações de tablets.

Carvalho destacou que a universidade existe para questionar e para apresentar soluções em forma de pesquisas e tecnologias. “Vocês vão descobrir. Receberão formação de qualidade e o treinamento necessário para o exercício da profissão”, afirmou.

Roda de conversa

Nesta terça-feira (3), a partir das 19h30, está agendada uma roda de conversa, também no canal oficial da Prograd, com ex-alunos conhecidos. Participam do debate a jornalista veterana da RPC Dulcinéa Novaes, o biólogo e pesquisador Ivan Glaucio Paulino Lima e o ex-secretário estadual de Saúde do Paraná, Gilberto Martin.

Todos os detalhes da semana de recepção podem ser obtidos na página Ser UEL, criada especialmente para informar, recepcionar e integrar novos e demais estudantes da graduação nos primeiros dias de aula do ano letivo 2021. Clique aqui

O site traz a lista completa dos mais de 50 cursos de graduação e a programação específica de cada Colegiado. Também é possível encontrar informações sobre serviços oferecidos aos estudantes nas áreas social, de tecnologia, Sistema de Bibliotecas. O site apresenta também informações detalhadas para os ingressantes fazerem a confirmação de matrícula obrigatória – o termina sexta-feira (6) – e como criar o email institucional @uel.

