Alunos participam de programa de imersão em língua inglesa e experiência no exterior

Debates, simulados, webinars e workshops integram programação que une conhecimento acadêmico e desenvolvimento pessoal

Os estudantes do Colégio Marista Londrina participam a partir desta semana de uma programação especial e gratuita de atividades que visam expandir as possibilidades de estudos e ingresso em instituições de ensino no exterior. O programa, oferecido pela coordenação de internacionalização do colégio, é realizado com empresas parceiras do Grupo Marista, permitindo aos alunos novas oportunidades que os auxiliem na escolha de sua carreira profissional.

O projeto, direcionado aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, oferta eventos online de diferentes formatos, como webinars com dicas de redação e preparação para processos seletivos, além de simulados de exames aplicados em universidades conceituadas, como Oxford, Harvard e Princeton.

“O processo de seleção em instituições estrangeiras já faz parte do dia a dia dos jovens a partir de filmes e séries, e isso desperta a vontade de fazer parte desta realidade. Com este programa, é possível desmitificar esse sonho e torná-lo possível para quem deseja estudar em faculdades no exterior”, comenta a coordenadora de internacionalização do colégio, Megg Macedo de Oliveira.

Na plataforma Daqui Pra Fora, parceira do Grupo Marista há 5 anos e responsável pela oferta dos eventos, tanto os pais quanto os estudantes têm a possibilidade de assistir webinars, fazer download de materiais exclusivos, tirar dúvidas por WhatsApp e marcar uma consultoria educacional.

De acordo com o sócio-diretor da Daqui Pra Fora, Pedro Lunardelli, ao se preparar para as universidades do Brasil ou de fora, em paralelo, o aluno se prepara a vida. “E quando chega ao final do Ensino Médio, terá as portas abertas e poder de decisão para qual caminho trilhar”, complementa.

Organizada pela Yes Intercâmbios, também integram a programação uma série com cinco workshops temáticos, uma maratona de criatividade e bate-papo com alunos do Ensino Médio da Nova Zelândia, com o intuito de trocar experiências e buscar soluções que podem trazer diferentes perspectivas ao processo de sustentabilidade no mundo. “O objetivo é desenvolver as habilidades dos alunos e ajudá-los a se preparar para ingressar na universidade, tendo assim atividades extracurriculares e de grande importância em seus currículos” explica Diogo Rodrigues, CEO da YES Intercâmbio.

Para a coordenadora de internacionalização, essas atividades são importantes não somente para o ingresso e processo seletivo em faculdades estrangeiras, como também a própria formação desses futuros profissionais e cidadãos.

“Queremos estimular a fluência da língua inglesa e levar a consciência aos alunos de colocar em prática o que eles têm aprendido nos encontros e na sala de aula de forma efetiva em uma solução de problemas reais, preparando-os para serem agentes transformadores e que possam fazer a diferença no mundo”, conclui a coordenadora.