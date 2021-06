Amunorpi e MEC debatem programas para desenvolvimento da Educação

Dez prefeitos da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) participaram de uma audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro e com o presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Ponte. A reunião aconteceu em Ourinhos (SP).

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que defende maior investimentos na educação pública, disse que a audiência entre o MEC e os prefeitos esclareceu dúvidas sobre o funcionamento de programas do FNDE, como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar) e o PAR (Plano de Ações Articuladas).

“Os municípios estão se preparando para o retorno às aulas com segurança e os prefeitos buscam alternativas em conjunto para solucionar os principais desafios da Educação, de modo a preservar a saúde de estudantes, professores e profissionais da educação. Dentre esses desafios estão a questão da alimentação e do transporte dos estudantes”, explica Romanelli.

De acordo com o ministro da Educação, as audiências já promoveram mais de 270 encontros com gestores municipais até o momento. Segundo ele, o Ministério tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência aos programas promovidos pelo MEC e pelo FNDE.

Esclarecimentos

O presidente da Amunorpi e prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD) destacou a importância dos prefeitos no evento. “Foi um momento de esclarecer dúvidas com técnicos do MEC, que responderam aos questionamentos dos prefeitos sobre projetos e os investimentos em Educação nos municípios do Norte Pioneiro”.

Também participaram da audiência os prefeitos de Barra do Jacaré, Edimar de Freitas Alboneti, o Edão (DEM); de Cambará, José Salim Haggi Neto (MDB); de Figueira, José Carlos Contiero (PSL); de Guapirama, Eduí Gonçalves (PSD), de Jaboti, Regis William (PSD), de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), de Japira, Ângelo Vigilato (PSB), de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB) e de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira Dos Santos Júnior, o Taidinho (PSD).