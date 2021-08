Ano letivo da UEL começa em formato remoto na segunda com recepção virtual aos calouros

Cerca de 13 mil estudantes dos 54 cursos de graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retomam às aulas. Os mais de 3 mil calouros, aprovados no último vestibular da instituição, também serão recepcionados pelos Colegiados de cursos de graduação com atividades específicas.

Cerca de 13 mil estudantes dos 54 cursos de graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retomam às aulas a partir desta segunda-feira (2), dando início ao ano letivo 2021 da universidade, em formato remoto emergencial, obedecendo Resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que orienta as atividades acadêmicas.

Os mais de 3 mil ingressantes, aprovados no último vestibular da instituição, também serão recepcionados pelos colegiados de cursos de graduação com atividades específicas. O ano letivo prossegue até 15 de dezembro de 2021. O segundo semestre será de 24 de janeiro de 2022 a 23 de junho do próximo ano.

Segundo a pró-reitora de Graduação, professora Marta Favaro, neste primeiro semestre estão planejadas ações remotas, com algumas exceções para atividades presenciais, caso de cursos da área de saúde, que demandam aulas práticas ou internatos. Nestas situações as atividades são reguladas por Resolução da Secretaria estadual da Saúde.

Ela explica que os colegiados de cada curso elaboraram seus respectivos Planos Especiais de Matriz Curricular, que apresentam a oferta das atividades acadêmicas como aulas, estágios e eventos. Os planos trazem o cronograma de atividades de cada período, descrevendo exatamente data, horário e as disciplinas.

A pró-reitora destaca que na UEL as atividades são reguladas por Atos Executivos que consideram as medidas sanitárias e o estágio de vacinação da população. Diferente das redes públicas de ensino, que elaboraram retorno gradual, na universidade a atividade presencial dos estudantes está suspensa até dezembro deste ano.

“Estamos observando o alcance vacinal na nossa comunidade estudantil. Considerando essa condição, os colegiados dos cursos planejaram atividades remotas nesse primeiro semestre”, afirma.

Ela diz que, no caso dos estudantes da UEL, além da quantidade, uma boa parte mora fora de Londrina, o que exige estabelecer um protocolo seguro para receber todo o quantitativo. Dessa forma, o retorno presencial híbrido deverá ocorrer no segundo semestre, que começa em 24 de janeiro do próximo ano.

“A partir de outubro teremos condições de avaliar a cobertura vacinal da comunidade estudantil com vistas ao planejamento do segundo semestre”, pondera.

Boas vindas

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), juntamente com os colegiados, preparou uma recepção em formato virtual para os cerca de 3 mil ingressantes da UEL. Será divulgada nesta sexta (30), em página específica, toda a programação geral, mas os estudantes poderão entrar nos sites de seus respectivos cursos para acompanhar a programação, com ações culturais e acolhimento. A programação completa da semana poderá ser acompanhada AQUI.

A preocupação é que o ingressante possa identificar colegas, professores e o atendimento junto aos departamentos para que seja orientado neste início de atividade. Estudantes ingressantes que tiverem dificuldade com equipamentos para acompanhar as aulas remotas serão orientados a buscar atendimento junto ao Programa de Assistência Estudantil (Prope).

Na segunda-feira (2), a Prograd preparou uma programação no YouTube oficial, nos períodos da manhã, tarde e noite. Na terça-feira (3), a partir das 19h30, está agendada uma roda de conversa, também no canal oficial, com ex-alunos conhecidos. Participam do debate a jornalista veterana da RPC, Dulcinéa Novaes, o biólogo e pesquisador Ivan Glaucio Paulino Lima e o ex-secretário estadual da Saúde, Gilberto Martin.

Confirmação de matrícula

Os mais de 3 mil ingressantes do Vestibular 2021 e do Sisu precisam estar atentos aos procedimentos necessários logo neste início de atividades. Na primeira semana de aula (de 2 a 6 de agosto), todos os novos alunos da UEL deverão fazer a confirmação de matrícula, via Portal do Estudante de Graduação.

Outro detalhe importante é a criação do e-mail da universidade (@uel), que os ingressantes poderão fazer via Internet. Todos os detalhes estão no site da Prograd, em um tutorial que orienta os passos para o estudante ter acesso ao e-mail institucional.

