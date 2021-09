Arapongas: Prefeitura quer implementar Taekwondo nas escolas municipais

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido na última semana com o secretário de Esporte, Altair Sartori, com a gerente de Ensino, Rosângela Alvarenga Morassutti, coordenador do Centro de Monitoramento, Patrício Loriano, e também com o representante do projeto “Taekwondo para todos”, Fernando Madureira.

Na oportunidade o projeto de incentivo ao esporte foi apresentado para uma possível implementação nas Escolas Municipais. O Taekwondo é uma arte marcial milenar coreana, e tem como princípios a integridade, cortesia, perseverança, autoconfiança, autocontrole, comunicação e condicionamento físico.

Onofre mostrou interesse em adicionar tal atividade nas Escolas, fortalecendo o esporte nas instituições de Ensino. “ É algo muito interessante, e que pode gerar grandes atletas da nossa cidade. Aprendendo lições importantes com a prática marcial. Vamos estudar com carinho essa proposta com as nossas Secretarias de Esporte e Educação.

Tem tudo para dar certo”, disse. Inicialmente a ideia é iniciar a implementação das aulas de Taekwondo na Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, na região da Zona Sul, que conta com a disciplina cívico-militar. E gradativamente, adicionando a atividade nas demais escolas de Arapongas.