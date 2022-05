Assaí: CEEP é vice-campeão estadual do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae

Iniciativa que rendeu o prêmio foi a Exposição Técnica e Científica - Expotec 4.0, realizada pelo centro estadual. Evento propõe a aproximação dos alunos e da instituição de ensino com o empreendedorismo local. Ao todo, 76 projetos foram inscritos no prêmio no Paraná.

O Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescato Bomtempo – CEEP Assaí, na região Norte do Paraná, foi destaque na etapa estadual do Prêmio Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae. Representado pelo diretor Aquiles Cesar Fernandes, o colégio conquistou o segundo lugar no Paraná na categoria “Educação Profissional”. A ação que lhe rendeu a premiação foi a Exposição Técnica e Científica - Expotec 4.0, da instituição. O evento propõe a aproximação dos alunos e da instituição de ensino com o empreendedorismo local.

A Expotec é um evento de dois dias, aberto ao público, em que os professores e os alunos apresentam os projetos práticos que eles desenvolveram. "Também convidamos empresas parceiras dos nossos cursos, e elas montam estandes. Temos palestras, workshops e rodadas de negócios”, conta o diretor.

Os projetos foram elaborados dentro das disciplinas dos cursos técnicos oferecidos na escola: Agronegócio, Edificações, Mecânica Industrial, Eletroeletrônica e Desenvolvimento de Sistemas. Mais de 4 mil pessoas, incluindo comunidade escolar, familiares, estudantes de outros colégios da região e empresários, puderam conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos no CEEP.

“A premiação é fundamental para continuar incentivando a criatividade e o empreendedorismo dos estudantes, além do envolvimento da comunidade no cotidiano da instituição de ensino”, comenta Aquiles.

Projetos

Ao todo, 76 projetos foram inscritos Prêmio Educação Empreendedora no Paraná. A premiação da etapa estadual aconteceu na sexta-feira (6), na sede do Sebrae/PR, em Curitiba, e contemplou os três primeiros colocados de cada categoria: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Educação Profissional e Educação Superior. Os vencedores ganharam troféus e bolsas integrais para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 da Faculdade Sebrae.

Outra instituição pertencente ao Governo do Estado que se destacou na edição deste ano do prêmio foi a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá. O projeto de extensão “Feira do Empreendedor”, venceu a etapa estadual do prêmio na categoria Ensino Superior e representará o Paraná na etapa nacional.

Prêmio

O prêmio tem por objetivo identificar e reconhecer as melhores práticas da educação empreendedora do Brasil. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae desde 2013. De acordo com os dirigentes do Sebrae, o desafio é ampliar ainda mais o alcance da educação empreendedora no país e desenvolver seres humanos de forma integral, acreditando que para isso é necessário reconstruir práticas educacionais e proporcionar o engajamento de toda a comunidade escolar.

A premiação é realizada pela quarta vez no Paraná e inspirou a promoção da etapa a nível nacional, que chegou, neste ano, à segunda edição. O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora tem como intuito reconhecer o trabalho de professores que implementam projetos educacionais voltados ao empreendedorismo nas escolas.

Em 2022, devido à paralisação em virtude da pandemia, foram contemplados trabalhos desenvolvidos entre 2019 e 2021. Os primeiros colocados de cada categoria nas premiações estaduais seguem para a etapa nacional, que terá, nesta semana, uma cerimônia de premiação em São Paulo.