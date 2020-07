Assembleia Legislativa destina R$ 1,5 milhão para garantir acesso dos alunos das universidades estaduais às aulas remotas

Dinheiro será usado para compra de tablets que serão emprestados aos universitários durante a pandemia

A Assembleia Legislativa do Paraná vai destinar R$ 1,5 milhão do seu orçamento para a compra de equipamentos que permitirão aos alunos das universidades estaduais acesso às aulas remotas.

“As universidades estaduais poderão comprar tablets que serão utilizados pelos universitários que não tem condições de adquirir o equipamento e acompanhar as aulas remotas. A ideia é que os equipamentos sejam emprestados aos alunos enquanto houver necessidade. São alunos que, comprovadamente, possuem renda muito baixa e que ainda perderam o estágio ou emprego imposto pela pandemia”, explicou o deputado Tiago Amaral (PSB), relator do Orçamento.

A distribuição dos valores deverá ser feita em termos percentuais ao número de alunos de cada instituição e avaliando a necessidade de cada uma. Assim, 22% para a UEM; 19% para a UEL; 16% para Unespar; 14% para Unioeste; 11% para a UEPG; 11% para a Unicentro; e 7% para a UENP.

“A demanda da UEL é de 978 estudantes que necessitam de equipamento para assistir as aulas remotamente. A outra necessidade dos alunos para acompanhar as aulas online é o pacote de dados, e as universidades estão fazendo registro de preço para adquirir o serviço em conjunto. São alunos que não tem como pagar o serviço e sem o pacote de dados não adianta”, afirmou Tiago Amaral.

Como o registro de preços não está fechado, ainda não se sabe exatamente quantos tablets serão adquiridos e se serão suficientes para todos os alunos que necessitam, por isso, a UEL reforça a importância da campanha de doação feita pela instituição.

Campanha De Doação

A UEL lançou a campanha - ACESS@ UEL - para aquisição de equipamentos para serem usados pelos estudantes de graduação que não possuem tablets ou celulares ou ainda o acesso adequado para as atividades remotas, não presenciais, a serem realizadas na retomada gradual dos cursos. A doação pode ser em equipamentos ou em dinheiro.