Assembleia Legislativa realiza aulão on-line preparatório para o Enem amanhã 27

A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mexeu na rotina de quem estava na preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e para os principais vestibulares do País. Mesmo com as provas adiadas e com as aulas presenciais ainda suspensas, é fundamental manter a dedicação aos estudos e o foco em garantir uma vaga no Ensino Superior. Para contribuir com esse novo processo de aprendizagem, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza amanhã, dia 27, a partir das 8h30, mais um aulão preparatório do Projeto Assembleia no Enem.

“Nós acreditamos na educação e é por isso que abrimos esse espaço para contribuir com a formação dos nossos jovens”, afirma o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB). O primeiro secretário do Legislativo, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), complementa que “esta ação demonstra o respeito do Poder Legislativo do Paraná pela educação e, principalmente, pelos jovens”.

Seguindo os protocolos sanitários, infelizmente, nesta a edição, não será possível reunir os alunos no Plenário do Legislativo. Nas seis edições anteriores do aulão, mais de 4 mil estudantes acompanharam presencialmente as aulas. Desta vez, os professores da ONG Instituto Educacional Eureka irão ministrar aulas on-line que serão transmitidas ao vivo pela TV Assembleia (canal aberto 10.2 e 16 pela Claro/Net), pelo site da Assembleia (www.assembleia.pr.leg.br) e também pelas redes sociais oficiais do Legislativo. No site do Projeto Assembleia no Enem (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia-no-enem) os alunos também terão acesso ao novo caderno de exercícios.

Durante o aulão, os professores irão abordar as áreas de conhecimento exigidas nas provas do Enem, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens, que estão previstas para serem aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. A iniciativa também conta com o apoio do Núcleo Regional de Educação de Curitiba da Secretaria de Estado da Educação.

O projeto

O “Assembleia no Enem” começou em 2015, quando a Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná passou a exibir na TV Assembleia videoaulas com os professores do Instituto Educacional Eureka. A parceria deu resultados tão positivos que no ano seguinte as aulas deixaram de ser exclusivamente por vídeo e passaram a lotar o Plenário do Legislativo em aulões inéditos. Também foram distribuídos 3 mil cadernos de exercícios com questões de provas anteriores do Enem.

Novas videoaulas foram produzidas, além de programas com dicas valiosas para quem está na reta fina da preparação para as provas. Todo esse conteúdo está disponível no site do projeto (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia-no-enem).

Ainda dentro da proposta do projeto, em 2016, foi realizado o 1º Concurso de Redação da Assembleia Legislativa do Paraná que mobilizou 50 mil estudantes de 132 escolas estaduais de Curitiba.