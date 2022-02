Até dia 18 de fevereiro, Sesc Londrina Norte oferta vagas gratuitas para Educação Infantil

Está aberto até o dia 18 de fevereiro o processo seletivo de preenchimento de vagas gratuitas para a Educação Infantil no Sesc PR. Em todo o estado serão ofertadas bolsas de estudo e, em Londrina, ainda há oito vagas para crianças de três a cinco anos, no período integral, pela manhã e à tarde.

As vagas estão disponíveis para filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e que comprovem renda familiar de até três salários mínimos.

A proposta pedagógica do Sesc PR é norteada pela valorização do ser criança; pela construção da autonomia intelectual; pelo aprender ludicamente e pela vivência do tempo escolar em ambiente de infância.

Todo o espaço físico das unidades de Educação Infantil foi pensado especialmente nas crianças, para que as mesmas possam desenvolver a criatividade e o prazer do aprender pelo brincar.

O edital com as vagas está disponível no site https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-divulgacao-ei-div-05-2022-referente-ao-processo-seletivo-para-o-provimento-de-bolsas-gratuitas-remanescentes-na-educacao-infantil/ .

O Sesc Londrina Norte está localizado na Avenida Saul Elkind, 1555 e, para mais informações, entrar em contato pelo telefone (43) 3572-7900