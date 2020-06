Aula Paraná se consolida e é modelo para o Brasil

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte conseguiu aliar educação e tecnologia e oferecer aos alunos um conteúdo de qualidade. A adesão por professores e alunos cresceu vertiginosamente em poucos dias após entrar no ar.

Há três meses, no dia 20 de março, os portões da Escola Estadual da Cango, em Francisco Beltrão, fecharam por causa da pandemia de coronavírus. O vírus afastou 106 alunos da sala de aula, deixando famílias aflitas e inseguras por causa da pandemia. Passado um trimestre, a insegurança deu lugar a uma grande adesão de alunos ao programa Aula Paraná. Hoje estes alunos e outros estudantes de 2.143 escolas em todo o Paraná estão tendo aulas diariamente, mantendo o ano letivo, sem nenhum prejuízo.

Em três meses de pandemia do coronavírus as escolas do Paraná foram fechadas. Neste período, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte suspendeu os trabalhos presenciais e, em poucos dias, passou a oferecer o Aula Paraná, solução de aulas não presenciais para os 1,07 milhão de alunos da rede estadual.

O secretário da Educação, Renato Feder, afirma que além de ter sido rápida na busca de uma solução para a suspensão das aulas, a Secretaria conseguiu aliar educação e tecnologia e oferecer aos alunos um conteúdo de qualidade. “Hoje temos 100% dos professores acessando o Classroom e quase todos os alunos da rede participando das aulas online”, explica.

Desde o dia 6 de abril, menos de 20 dias após o Decreto que fechou as escolas, o Paraná desenvolveu e implementou 3 canais de TV aberta, um aplicativo que oferece internet gratuita aos alunos e professores, salas de aula virtuais com interação em tempo real, um canal do Youtube e atividades impressas para aqueles alunos que não possuem nem TV, nem acesso à internet.

Adesão

A adesão ao Aula Paraná por professores e alunos cresceu vertiginosamente em poucos dias após entrar no ar. Hoje, quase três meses desde o lançamento da solução de aula não presencial, já são mais de 930 mil downloads do aplicativo Aula Paraná e mais de 23 milhões de visualizações no Youtube.

No Classroom os números também passam da barreira dos milhões: são 7,9 milhões de interações entre professores e alunos nas salas virtuais, 4 milhões de tarefas diárias feitas pelos estudantes na plataforma e 10 mil meetings por dia entre professores e alunos.

"Com a união dos cinco pilares garantimos a participação de 99% dos estudantes no Aula Paraná", destacou Feder. "Os professores são um show à parte. Todos os dias 100% também estão lá no Classroom, postando e interagindo com as suas turmas", afirmou.

AEN