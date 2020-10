Aulão debate ‘identidade e diferença’ para pré-vestibulandos

Professores do Colégio Marista de Londrina abordarão temas de Literatura, Filosofia, Sociologia, Biologia, Arte e Redação em encontro on-line

Na próxima quinta-feira, 8 de outubro, professores do Colégio Marista de Londrina vão oferecer um aulão on-line gratuito com o tema “Identidade e Diferença”. O encontro terá duração de 1h30, será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da escola e será aberto à toda comunidade.

As disciplinas abordadas serão: Literatura, Filosofia, Sociologia, Biologia, Arte e Redação.

Cada professor irá abordar sua temática e resolver uma questão de vestibular ou ENEM com esse viés.

De acordo com o coordenador do Ensino Médio do Colégio, Nilson Castilho, o tema foi escolhido por ser recorrente em muitos vestibulares. “Trata-se de um assunto interdisciplinar que está atrelado a diversos fatos da atualidade. A partir desse tema podemos compreender nosso papel no mundo em relação aos demais. Dessa forma, promovemos uma reflexão do jeito Marista e pertinente a todos os estudantes”, revela.

Logo no início do aulão será proposto um tema de redação para os estudantes praticarem a escrita.Para os alunos maristas o texto fará parte de atividade em sala de aula e o público externo receberá um e-book com instruções que ajudam a fazer a autocorreção de seu texto. O material também contém exercícios que auxiliam no desenvolvimento de estratégias de leitura.

Luiza Lafuente/Asimp