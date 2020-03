Aulas de informática para os idosos do CCI de Rolândia começam na próxima semana

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Rolândia já está com tudo pronto para o início das aulas de informática para os idosos usuários da unidade. Foram instalados oito computadores pelo Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, solicitados pelo deputado Cobra Repórter e pela vereadora Edileine Griggio à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

O CCI atende mais de 100 idosos por mês e vai ofertar a partir da próxima semana as aula de informática básica e internet aos usuários do serviço da Secretaria de Assistência Social.

Em maio de 2019, o deputado Cobra Repórter e a vereadora Edileine Griggio, estiveram em Brasília e solicitaram os equipamentos ao secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antonio Costa, e foram prontamente atendidos.

“Como presidente da Criai, Comissão que defende os direitos da pessoa idosa na Assembleia, ressalto a importância de oferecermos inclusão digital aos idosos, pois nosso mundo está cada vez mais digital. Esta foi uma grande conquista em parceria com a vereadora Edileine Griggio”, destacou Cobra Repórter, presidente da Comissão em Defesa dos Diretos da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai).