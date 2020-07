Aulas presenciais ficam suspensas em Londrina até 31 de agosto

Decreto municipal, que prorroga a suspensão em um mês, inclui as unidades de ensino da rede pública e particular

O prefeito Marcelo Belinati anunciou, no domingo (26), que a suspensão das atividades escolares presenciais será estendida até o dia 31 de agosto. A decisão foi publicada na forma de decreto municipal, na edição de ontem (27) do Jornal Oficial, e é válida para a rede de ensino pública e privada, incluindo entidades conveniadas do Município.

A legislação anterior (decreto n° 621) estabelecia, até 31 de julho, a suspensão das atividades nas unidades escolares em Londrina. Segundo o prefeito, a prorrogação foi definida mediante análise de dados técnicos, médicos, científicos e epidemiológicos, feitos por médicos especialistas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “É fato que todos os estudos mostram que a grande maioria das crianças tem casos leves de Covid-19, ou às vezes são até assintomáticas. Mas, também vimos aqui que nossas UTIs pediátricas têm mais de 20% de ocupação. Tenho recebidos mensagens de muitos professores querendo voltar para a sala de aula, há muitas crianças querendo voltar a assistir aula e conviver com os amigos. Mas neste momento fizemos uma análise técnica, que foi concluída hoje, mostrando que ainda não é possível retornar às aulas”, explicou.

Marcelo destacou que a análise da evolução da pandemia do novo coronavírus, em Londrina, é feita diariamente. E a suspensão das atividades presenciais nas escolas impede um nível maior de transmissão do vírus causador da Covid-19. “O momento epidemiológico não nos permite voltar às aulas. Então, para proteger a vida e a saúde das nossas crianças, professores e professoras, profissionais e funcionários da Educação, estamos estendendo a suspensão das aulas até o dia 31 de agosto”, citou.

Na transmissão on-line de domingo (26), disponível nas páginas oficiais do Facebook e Instagram, o prefeito explicou que, daqui um mês, a questão será debatida novamente, para reavaliar a necessidade de prorrogar novamente a suspensão, ou não. “Essa doença é muito cruel com as pessoas de idade e com quem tem problemas de saúde. Mas não quer dizer que os outros grupos não pegam, há crianças e jovens que também já perderam a vida para a Covid-19. Então não tenho como afirmar quando as aulas presenciais voltam, pois vai depender de como vai evoluir a pandemia em Londrina”, finalizou.

As aulas presenciais estão suspensas, em Londrina, desde 23 de março de 2020. A medida visa ampliar o distanciamento social, evitando contágio e transmissão pelo novo coronavírus.

