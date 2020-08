Com o objetivo de oferecer uma alternativa segura para os alunos, o Colégio e Anglo Londrinense acabam de lançar uma novidade: é a Biblioteca Drive-Thru, um sistema onde o aluno pode ter acesso aos 16 mil livros do acervo do colégio, sem sair de casa.

Os interessados devem entrar na área da biblioteca no site do colégio https://www.colegiolondrinense.com.br/institucional/servicos/biblioteca.html . Na área Catálogo On-line é possível ter acesso aos títulos disponíveis através do título ou autor e assim, solicitar o empréstimo. Após o preenchimento do cadastro, será possível agendar a retirada através do sistema drive-thru.

O livro escolhido é higienizado e colocado em embalagem própria para garantir segurança no manuseio. No dia e horário marcado, basta o responsável vir até o colégio, e pela na entrada da JK para retirar o livro, sem descer do veículo.

Quando o livro for devolvido, ele fica guardado uma semana em isolamento, higienizado novamente e cinco dias depois, é liberado para novo empréstimo.

Cada aluno pode emprestar até quatro títulos por vez. Dá pra viajar muito nas histórias e aventuras disponíveis, e sem riscos para a saúde.

Emilia Myiazaki/Asimp