Bolsonaro nomeia candidato vencedor para reitor da UTFPR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) já tem novo reitor. A nomeação do professor Marcos Schiefler foi publicada em Diário Oficial da União. Candidato mais votado na consulta à comunidade acadêmica, Schiefler terá mandato até 2024.

Embora Schiefler tenha saído vencedor da eleição interna, sua nomeação não era dada como certa, uma vez que o presidente da República, por lei, tem autonomia para escolher qualquer um dos integrantes da lista tríplice enviada ao MEC.

No caso da UTFPR, o atual reitor, Luiz Alberto Pilatti, que terminou a consulta em segundo lugar, numa votação apertada, decidiu manter sua candidatura e enviar seu nome a Brasília junto com o do vencedor. Cogitava-se a possibilidade de Jair Bolsonaro pudesse preferi-lo.

Em várias universidades pelo país, Bolsonaro tem escolhido candidatos menos votados, desrespeitando a tradição, que deixa para professores, técnicos e alunos a verdadeira atribuição democrática de escolher o reitor. (https://www.plural.jor.br/colunas/caixa-zero/bolsonaro-respeita-votacao-e-utfpr-tem-novo-reitor/?fbclid=IwAR0BiSDkkzm3DI73gdEdQOaGGmF46qHci8tiFC3V1tBDl13_VEA77v-pti8)