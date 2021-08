Câmara abre inscrições para IV Concurso de Artigos Científicos da Comissão de Esportes

Pesquisas acadêmicas devem abordar temas do esporte para o fortalecimento do Sistema Desportivo Nacional

Estão abertas as inscrições para o IV Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. O objetivo é estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, identificando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do Sistema Desportivo Nacional.

Os interessados devem apresentar seus trabalhos até o dia 20 de outubro por meio de formulário próprio, disponível na página do concurso, no portal da Câmara. Serão aceitos artigos de cursos de qualquer área de formação, relacionados aos temas “Esporte Educacional e Inclusão Social”; “Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte”; e “Políticas Públicas do Esporte”. Os três primeiros colocados em cada um dos temas serão premiados com certificado, medalha e publicação do artigo, em formato eletrônico, na E-Legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Casa.

O resultado será divulgado até o dia 22 de novembro. A cerimônia de premiação será realizada no dia 06 de dezembro, às 14 horas.

Mais informações sobre o IV Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte estão no portal da Câmara.

Asimp/Camara