Cambé: IFPR oferece curso de idioma em parceria com a Secretaria de Educação

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Educação, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) firmaram convênio para o lançamento de um curso gratuito de língua inglesa. As inscrições vão até o dia 30 de agosto e os interessados devem se inscrever pelo link: https://londrina.ifpr.edu.br/celif/editais/. As aulas vão começar já no próximo dia 14 de setembro e o único requisito obrigatório é ter concluído o ensino fundamental.

Durante a inscrição, os alunos vão poder optar por uma das turmas disponíveis: a turma 01 vai ter aula de segunda e quarta-feira, das 19h às 21h; e a turma 02 de terça e quinta-feira, também das 19h às 21h. Vão ser disponibilizadas 20 vagas para cada uma das turmas. O curso tem duração de 15 semanas e é, a princípio, remoto. Segundo o edital, caso o cenário pandêmico permita encontros presenciais, as aulas vão ser ministradas na Escola Municipal Professor Jacídio Correa.

Outras informações podem ser consultadas no edital, disponível: https://londrina.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/SEI_IFPR-1350621-Edital-fic-ingles.pdf.

