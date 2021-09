Cambé lança Programa Wash para alunos da rede municipal nesta quarta-feira

A Prefeitura de Cambé, em parceria com a deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR), lança nesta quarta-feira (15/09) o Programa Wash (Workshop Aficionados em Software e Hardware), projeto que tem por objetivo promover a inclusão digital entre alunos da rede pública. A solenidade está marcada para às 10 horas, na Escola Municipal Prof. Lourdes Gobi Rodrigues, no Jardim Ana Rosa, e vai contar com a presença do prefeito Conrado Scheller, da deputada Luísa, de secretários e vereadores.

Inicialmente, o programa será ofertado para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental como atividade de contraturno. Por meio da linguagem de programação, e com o auxílio de monitores, as crianças aprendem a programar jogos, a elaborar histórias animadas e a desenvolver programas interativos, que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, aprendizagem da matemática, além de trabalhar valores como disciplina, persistência e bom comportamento.

O prefeito Conrado Scheller ressalta a importância de atividade como essa para os alunos da rede pública municipal de Cambé. “A gente sabe como é fundamental estar incluído neste mundo digital e da importância da inovação para o futuro das cidades e das pessoas. Precisamos preparar nossas crianças desde cedo para esse futuro que já está aí. Cambé dá um grande salto de qualidade em seu ensino com a chegada do Programa Wash”, celebra.

O Programa Wash foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada Luísa, executada via Fundação Araucária, e parceria com a Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e Cultura. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento pleno das nossas crianças e oferecer uma formação educacional que ampliem seus horizontes e as preparem para exercer profissões que ainda não existem”, salienta Luísa Canziani.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, informa que a curto prazo a intenção é implantar o programa em outras três escolas que oferecem jornada ampliada, com oficinas de reforço escolar, de esporte e cultura, realizadas em período de contraturno. São elas: escolas municipais Pedro Tkotz, Cecília Meireles (Caic) e Santos Dumont. “Pretendemos oportunizar aos nossos alunos acesso à tecnologia e à informática, além de oferecer uma formação integral em ambiente escolar e saudável”, salienta. A partir do próximo ano, a intenção é levar o Wash para todas as escolas.

Programação

O Programa Wash foi desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI - órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), que tem sede em Campinas (SP). Esse modelo é baseado em método científico utilizado no MIT (Massachusetts Institute of Techonology), nos Estados Unidos. Sob supervisão do CTI, o Wash foi implantado há dois anos como “piloto” na Escola Municipal Maestro Roberto Panico, na Zona Sul de Londrina, por meio de articulação da deputada Luísa, e desde então tem apresentado resultados muito positivos no desenvolvimento dos alunos.

Além de Cambé, o Programa Wash terá início neste ano em Centenário do Sul, Florestópolis, Cafeara, Prado Ferreira e Dr. Camargo (Região Noroeste). No entanto, a partir do ano que vem, o programa deve ser implantado em 15 municípios.

NCPMC