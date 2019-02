Campanha de doação de livros beneficia escola municipal

Interessados em ajudar podem doar nos diversos pontos de arrecadação distribuídos na cidade

Pensando na importância da leitura para a formação educacional das crianças que mais precisam, a Unimed Londrina está realizando uma campanha para doação de livros em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Desde a última segunda-feira (25), a população em geral está convidada para ajudar na iniciativa.

O objetivo da campanha é arrecadar o maior número de exemplares possíveis, pois mesmo aqueles que não são destinados à literatura infantil serão aceitos. Estes últimos serão comercializados em feiras realizadas para os profissionais da própria prestadora de planos de saúde e em sebos da cidade. O dinheiro arrecadado servirá para a aquisição de exemplares infantis sugeridos pela SME.

Este ano, os técnicos da SME escolheram a Escola Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes para ser beneficiária da campanha, por ser nova na rede municipal de ensino. De acordo com a diretora Valdirene Maria de Oliveira Guiraldelli, atualmente o acervo da biblioteca conta com cerca de 400 obras, e a doação irá ajudar a ampliá-lo, possibilitando o empréstimo de títulos. “As obras doadas serão muito bem-vindas, pois hoje não estamos fazendo o empréstimo de livros porque temos poucos e se emprestarmos a biblioteca ficará sem. Assim que recebermos os novos títulos aumentaremos nosso acervo e vamos poder emprestar”, explicou.

A escola municipal funciona desde 2017, quando ainda estava dentro do Colégio Estadual Vicente Rijo e tinha 250 estudantes matriculados no período vespertino. Agora, em sua nova sede, que fica na Rua Guilherme Farel, 1.000, próximo à Gleba Fazenda Palhano, a unidade escolar conta com aulas no período matitutino e vespertino para 515 crianças de 4 a 11 anos de idade.

Como ajudar

O cidadão interessado em doar livros para a campanha pode fazê-lo nos vários pontos de arrecadação. Entre eles estão: a sede administrativa da Unimed (Av. Ayrton Senna da Silva, 1.065), a Unimed Saúde-Clínica Multiprofissional (Av. Santos Dumont, 860), Clínica de Vacinas (Rua Sen. Souza Naves, 999), Pronto Atendimento da Unimed (Rua Sen. Souza Naves, 1.333) e nos escritórios regionais de Arapongas, Cambé, Ibiporã e Rolândia. Os interessados têm até o final de junho para contribuir.

A campanha de doação de livros da Unimed existe há 5 anos na cidade e tem como intenção contribuir para a melhora da educação no Município. A Prefeitura de Londrina é parceira e apoia a iniciativa.