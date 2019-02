Campanha de Doação de Livros Unimed Londrina 2019 começa nesta segunda-feira (25)

5ª edição irá beneficiar a Escola Municipal Joaquim Pereira Mendes

O incentivo à leitura faz grande diferença na formação educacional de uma criança e uma biblioteca bem estruturada na escola é fundamental para que os alunos tenham contato e se sintam estimulados a ler histórias. Com o objetivo de contribuir com a educação, a Unimed Londrina realiza há cinco anos uma Campanha de Doação de Livros e a iniciativa deste ano começa hoje, dia 25 de fevereiro.

A campanha, que segue até o final de junho, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que indica a escola a ser beneficiada. “Essa campanha promove a cultura e o conhecimento. Com certeza faz bem para quem doa e muito mais para as crianças que recebem. Com esta iniciativa já beneficiamos quase mil alunos” destaca Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina. “A parceria com a Secretaria Municipal de Educação nos dá a certeza de encaminharmos os livros para escolas que realmente precisam e o resultado é sempre muito bom”, completa Fabianne.

A instituição beneficiada neste ano será a Escola Municipal Joaquim Pereira Mendes (R. Guilherme Farel, 1000), que fica na zona sul da cidade. Indicada pela secretaria de educação, ela está de mudança de prédio e, por ser uma escola nova, possui pouco acervo bibliográfico. Sua capacidade de atendimento é de 490 alunos.

Todos os tipos de livros arrecadados na campanha serão aceitos. Caso alguma obra literária não seja adequada para as crianças, estes títulos serão vendidos nas feiras promovidas dentro da Cooperativa ou em sebos da cidade. O dinheiro da comercialização destes livros inadequados será revertido na compra de obras infantis.

Por meio do programa de mediação de leitura, realizado pela secretaria de educação, uma pessoa responsável pelas bibliotecas das escolas participa na compra dos livros feita pela Unimed com o dinheiro arrecadado na campanha. Além disso, os livros doados pela Cooperativa passam por uma avaliação feita pela prefeitura, considerando a qualidade e o conteúdo deles.

Os pontos de arrecadação se encontram nas unidades de atendimento da Cooperativa (sede administrativa, Unimed Saúde/Clínica Multiprofissional, Clínica de Vacinas, PA, e escritórios regionais de Arapongas, Cambé, Ibiporã e Rolândia). A campanha termina no fim de junho. Assista ao vídeo da iniciativa no link https://www.youtube.com/watch?v=9yG1JmcfVeY

Asimp/Unimed